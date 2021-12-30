Ризики для Зеленського, – політолог про наслідки зриву конкурсу у САП

В Україні вже понад рік не можуть призначити керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Ця ситуація матиме ризики для Володимира Зеленського.

Про це у програмі Сергія Лещенка "Що це було?" на 24 каналі заявив політолог Володимир Фесенко. Зараз владі вже треба проявляти політичну волю й розв'язувати цю проблему.

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За словами Фесенка, те, що через роботу конкурсної комісії не змогли обрати нового керівника САП, є провалом. Зараз це один з найбільш важливих боргів, які залишилися і перед владою, і перед країною.

Водночас ситуація довкола САП є наочним прикладом того, що в Україні є справжній спротив антикорупційній політиці.

Думаю, що тут якраз вплив Ігоря Коломойського був дуже помітним. Однак тут є й ризики для президента Зеленського. Володимир Фесенко Політолог

Як розповів Фесенко, якщо подивитися на всю історію з діяльністю антикорупційних органів ще з часів Петра Порошенка, то можна побачити широку коаліцію проти них. У ній були представники різних політичних сил.

"Зараз те саме: є представники і влади, і формально опозиції, які фактично борються за руйнацію антикорупційної політики в Україні", – додав політолог.

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Програма "Що це було?" на 24 каналі: дивіться відео

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