Ризики повторного вторгнення з Білорусі мінімальні, – Зеленський

Володимир Зеленський стверджує, що ризики повторного вторгнення з боку Білорусі поки мінімальні. Проте Україна готується до різних сценаріїв.

Так, аналітики й експерти наразі не бачать реальних ризиків повторного вторгнення з Білорусі. Про це президент розповів під час спілкування з журналістами, інформує 24 канал.

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Попри це, Зеленський запевнив, всі ризики враховують.

Що відомо про загрозу з Білорусі

До кордону з Україною стягнули військову техніку окупантів. У Генштабі ЗСУ 6 червня повідомили, що там перебувають окремі підрозділи російської армії, які мають на озброєнні оперативно-тактичні ракетні комплекси "Іскандер-М", зенітно-гарматні комплекси "Панцир-С1", зенітні ракетні системи С-400 та літаки оперативно-тактичної авіації.

Також очевидці помітили колону білоруської техніки поблизу кордону з Волинською областю.

Перед цим, 16 травня, Білорусь розгорнула біля українських кордонів свої сили спеціальних операцій, а також артилерію та ракети на полігонах.

Країна планує з 22 червня по 1 липня планові навчання з військкоматами. Вони пройдуть у Гомельській області, а з 28 червня по 16 липня відбуватимуться збори військовозобов'язаних у Жлобинському районі.

Крім того, білоруська армія масово мінує території, що межують з Україною.

Білорусь фактично вже є країною-співагресоркою. Звідти на Київ пішли російські війська, а з їхніх полігонів по Україні б'ють ракетами. Журналісти підрахували, що лише станом на початок травня щонайменше 631 ракету запустили з Білорусі по Україні.

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що Білорусь введе війська, якщо Путін дотисне Лукашенка. Тому Україна змушена утримувати на кордоні з Білоруссю певну кількість наших Збройних Сил, щоб нівелювати наявний ризик.

Натомість білоруський опозиціонер Павло Латушко переконаний, що наступ з Білорусі може відбутись лише за однієї умови – якщо білоруські збройні сили будуть діяти разом із російськими. Самостійно ж війська не зайдуть.

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