Ризиків повномасштабної війни у Європі немає, – МЗС Росії

Заступник міністра закордонних справ Росії заявив, що його країна, мовляв, не буде нападати на Україну. Сергій Рябков цинічно зазначив, що ніяких "агресивних дій" Кремль не планує.

На Україну "нападати не будуть"

Росія, мовляв, не буде "ні атакувати, ні нападати, ні вдиратися" в Україну. Про це Рябков заявив на засіданні клубу "Валдай".

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Я впевнений, що немає ніякого ризику повномасштабної війни, яка може розвернутися в Європі або ще де-небудь,

– наголосив заступник міністра.

Раніше в МЗС Росії говорили зовсім інакше

Російська влада сама собі суперечить такими висловлюваннями. Адже 10 грудня 2021 року МЗС Росії опублікувало звернення щодо вступу України в НАТО. Так, відомство заявило, що у разі вступу нашої країни в Альянс, Європі "загрожує масштабний конфлікт".

"Така безвідповідальна поведінка створює неприйнятні загрози для нашої безпеки, провокує серйозні військові ризики для всіх залучених сторін, аж до масштабного конфлікту в Європі", – говорили у МЗС Росії.

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