Авіаексперт порівняв F-16 з російським винищувачем Су-35
Незабаром українська авіація посилиться винищувачами F-16. Водночас Росія має теж досить сучасний літак Су-35, однак його ідеологія протилежна американській.
Про це 24 Каналу розповів експерт з авіації Костянтин Криволап. Він зазначив, що російські винищувачі та західні літаки мають кардинально різну тактику використання.
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Винищувач Су-35 можна називати російським аналогом американському F-16. Су-35 – це подальший розвиток основного літака Су-27.
Відмінність F-16 та Су-35
Всі російські літаки – одинаки, які літають у повітряному просторі самі по собі. Концепція F-16 та всієї натівської авіації зовсім інша, адже це групові дії літаків і у цій групі кожен виконує свою функцію.
Су-35 порівняно з F-16 зовсім молодий літак. Проте F-16 завдяки своїй модифікації бачить далі, ніж російський "колега". Крім того, він має озброєння, яке б'є ракети повітря-повітря.
Виявляти Су-35 у повітрі можуть не тільки F-16, а й засоби радарів ABAKC та наземні системи ППО.
"Су-35 ще тільки злетів й набирає висоту, а F-16 знає, що там щось злетіло та має інформацію, що у цій точці простору є Су-35 і його треба збивати", – розповів Криволап.
Також він наголосив, що завдяки F-16 Україна зможе далеко відкинути Су-35 від лінії зіткнення й авіаційні керовані бомби перестануть нам дошкуляти.
Які ключові відмінності F-16 та Су-35: дивіться відео
Що відомо про передачу Україні F-16
- Велика Британія першою навчатиме українських пілотів на західних літаках. Україна готова відправити на навчання 20 військових.
- У Міністерстві оборони повідомляли, що Україні необхідно для деокупації територій близько 48 сучасних винищувачів.
- Начальник авіації Командування Повітряних сил Збройних Сил України бригадний генерал Сергій Голубцов вважає, що Україні треба розробити комплексний підхід для зберігання F-16, оскільки просто десь заховати їх не вийде.