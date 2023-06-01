Авіаексперт порівняв F-16 з російським винищувачем Су-35

Незабаром українська авіація посилиться винищувачами F-16. Водночас Росія має теж досить сучасний літак Су-35, однак його ідеологія протилежна американській.

Про це 24 Каналу розповів експерт з авіації Костянтин Криволап. Він зазначив, що російські винищувачі та західні літаки мають кардинально різну тактику використання.

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Винищувач Су-35 можна називати російським аналогом американському F-16. Су-35 – це подальший розвиток основного літака Су-27.

Відмінність F-16 та Су-35

Всі російські літаки – одинаки, які літають у повітряному просторі самі по собі. Концепція F-16 та всієї натівської авіації зовсім інша, адже це групові дії літаків і у цій групі кожен виконує свою функцію.

Су-35 порівняно з F-16 зовсім молодий літак. Проте F-16 завдяки своїй модифікації бачить далі, ніж російський "колега". Крім того, він має озброєння, яке б'є ракети повітря-повітря.

Виявляти Су-35 у повітрі можуть не тільки F-16, а й засоби радарів ABAKC та наземні системи ППО.

Система дальнього радіолокаційного виявлення й управління АВАКС – це програма і міжнародний компонент Об'єднаних збройних сил НАТО, який контролює повітряний простір.

"Су-35 ще тільки злетів й набирає висоту, а F-16 знає, що там щось злетіло та має інформацію, що у цій точці простору є Су-35 і його треба збивати", – розповів Криволап.

Також він наголосив, що завдяки F-16 Україна зможе далеко відкинути Су-35 від лінії зіткнення й авіаційні керовані бомби перестануть нам дошкуляти.

Які ключові відмінності F-16 та Су-35: дивіться відео

Що відомо про передачу Україні F-16