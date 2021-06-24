Один з видів зброї, яку застосовую, – Зеленський про РНБО

Володимир Зеленський розповів, як його команда вирішила застосовувати використання Ради національної безпеки та оборони. Однак президент не пам'ятає, хто йому це порадив.

Політик розповів, що вони зібрались командою, задумавши швидко діяти. Зокрема, швидко змінювати законодавство.

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Зеленський назвав РНБО зброєю

Якщо Зеленський розуміє, що має швидкі інструменти у політиці, то втомлюється домовлятися з іншими.

Якщо я повинен з усіма домовлятися, мене це, чесно кажучи, не влаштовує. Я зовсім інша людина,

– додав політик.

Президент наголосив, що будь-яка людина – вільна, попри партію чи фінанси. Вона має отримати одне попередження.

"Тому все, що у мене є під рукою: вся влада, вся моя зброя, РНБО – один з видів цієї зброї, і я її застосовую", – підсумував Зеленський.

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