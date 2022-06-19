У РНБО пояснили, чи зрадник з СБУ Наумов, який втік у Сербію, може нашкодити безпеці України

Правоохоронці Сербії 18 червня затримали екскерівника внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова. Він раніше мав доступ до засекречених даних, проте це не загрожує безпеці України.

Відповідну заяву 18 червня зробив секретар РНБО Олексій Данілов. Думки щодо ймовірної загрози виникли, оскільки Сербію вважають відверто проросійською державою.

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Чи знав Наумов зміст секретних документів

За словами Данілова, затримання радше становить загрозу самому Наумову. Адже, якщо людина має допуск до державних таємниць, не факт, що вона цим гарантовано користувалася.

Це не значить, що вона знає цю державну таємницю, що вона знає всі документи, які є в нашій країні під грифом "Таємно",

– заявив секретар.

Він також додав, що все ж такі особи є в лавах українських правоохоронних відомств. Але таких людей є одиниці. "Не думаю, що пан Наумов входив до цього числа", – підсумував глава РНБО.

Чому Наумова затримали в Сербії

Ексгенерала СБУ намагався виїхати із Сербії до Північної Македонії. Він їхав разом із громадянином Німеччини, яки нібито був лише водієм. У автомобілі колишнього службовця виявили 600 тисяч євро, 125 тисяч доларів, а також 2 дуже цінні смарагди. Наумова запідозрили у відмиванні грошей, тому одразу затримали.

Яку загрозу нацбезпеці міг становити ексгенерал

Ще в день затримання медіа повідомили, що чоловік не бажав звернутися за допомогою до консульства України, хоч і мав таке право. Сербські оглядачі припустили, що тепер Наумов буде намагатися "торгувати" з сербськими службами.

Мовляв, коли він володіє великою кількістю інформації щодо українських внутрішніх справ, може бути справді корисним. Однак теж відмовитися звертатися до України ексгенерал міг через справу про держзраду, в якій він фігурує як підозрюваний.

Чому його підозрюють у держзраді

Cербський міністр внутрішніх справ Александар Вулин тісно співпрацює з МВС Росії й виступає за розширення стосунків з Москвою щодо безпеки.

30 березня стало відомо, що ексслужбовець не просто є фігурантом справи про держзраду, а й вже проведені обшуки в кількох його помешканнях. Наразі невідомо, які саме докази його злочину має ДБР. Однак, за даними ЗМІ, ексгенерал разом із кількома іншими особами виїхав з України за кілька годин до вторгнення Росії. Напередодні він теж вивіз закордон свою родину.

31 березня про генерала вже згадав у своєму зверненні президент Володимир Зеленський. Він наголосив, що не має часу займатися всіма зрадниками.

Але поступово всі вони (зрадники – 24 канал) покарання отримають. Тому вже більше не генерали ексначальник Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Наумов Андрій Олегович,

– сказав тоді глава держави.

Також у той день звільнили та позбавили звання колишнього голову СБУ Херсонщини Криворучко Сергія. Слід зауважити, що помічника цього службовця підозрюють у допомозі ворогу під час окупації Херсонщини.

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