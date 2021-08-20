РНБО вслід за США запровадила санкції проти Деркача

Олексій Данілов заявив, що Рада нацбезпеки й оборони запровадила санкції проти нардепа Андрія Деркача. За його словами, у списку також перебувають особи, які раніше потрапили під обмеження США.

Про це секретар РНБО повідомив під час брифінгу за підсумками зібрання 20 серпня.

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Рішенням Ради нацбезпеки й оборони запроваджено санкції проти народного депутата Андрія Деркача та ще певного кола осіб, які були під санкціями Сполучених Штатів Америки,

– сказав Олексій Данілов.

Він продовжив, що станом на 20 серпня практично проти всіх, хто потрапив під обмеження США, запровадження санкції й у нашій державі.

"Там залишилося дві чи три особи, решта – під санкціями. Усі ресурси, які маю відношення до цих осіб, також під санкціями", – додав секретар РНБО.

А вже у січні 2021 року Мінфін США вніс до санкційного списку кількох соратників Деркача. Зокрема нардепа Олександра Дубінського та експарламентаря Олександра Онищенка.

Інші санкції РНБО

США у вересні 2020 року запровадили санкції проти Андрія Деркача . За інформацією Вашингтона, він підтримує тісні зв'язки з розвідкою Росії та вже понад 10 років є активним російським агентом.

Олексій Данілов також зазначив, що під час засідання Рада нацбезпеки ввела обмеження й проти інших осіб, зокрема:

Тих, які перебувають у тимчасово окупованому Криму.

Мовиться про так званих "суддів", які незаконно судять громадян України, а також про генералітет, розвідку Росії та ЗМІ, які зареєстровані на півострові та окупованій частині Донбасу.

Ігоря Гужви – головного редактора видання "Страна.ua".

Під обмеження потрапили пов'язані з ним особи та компанії, а також Анатолій і Ольга Шарії.

Ватажка проросійських бойовиків на Донбасі Дениса Пушиліна.

Накладені обмеження стосуватимуться інформаційних ресурсів, які він реєструє на окупованих територіях.