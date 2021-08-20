РНБО вслід за США запровадила санкції проти Деркача
Джерело:24 канал
Олексій Данілов заявив, що Рада нацбезпеки й оборони запровадила санкції проти нардепа Андрія Деркача. За його словами, у списку також перебувають особи, які раніше потрапили під обмеження США.
Про це секретар РНБО повідомив під час брифінгу за підсумками зібрання 20 серпня.
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Рішенням Ради нацбезпеки й оборони запроваджено санкції проти народного депутата Андрія Деркача та ще певного кола осіб, які були під санкціями Сполучених Штатів Америки,
– сказав Олексій Данілов.
Він продовжив, що станом на 20 серпня практично проти всіх, хто потрапив під обмеження США, запровадження санкції й у нашій державі.
"Там залишилося дві чи три особи, решта – під санкціями. Усі ресурси, які маю відношення до цих осіб, також під санкціями", – додав секретар РНБО.Зверніть увагу! США у вересні 2020 року запровадили санкції проти Андрія Деркача. За інформацією Вашингтона, він підтримує тісні зв'язки з розвідкою Росії та вже понад 10 років є активним російським агентом.
- А вже у січні 2021 року Мінфін США вніс до санкційного списку кількох соратників Деркача. Зокрема нардепа Олександра Дубінського та експарламентаря Олександра Онищенка.
Інші санкції РНБО
Олексій Данілов також зазначив, що під час засідання Рада нацбезпеки ввела обмеження й проти інших осіб, зокрема:
- Тих, які перебувають у тимчасово окупованому Криму.
Мовиться про так званих "суддів", які незаконно судять громадян України, а також про генералітет, розвідку Росії та ЗМІ, які зареєстровані на півострові та окупованій частині Донбасу.
- Ігоря Гужви – головного редактора видання "Страна.ua".
Під обмеження потрапили пов'язані з ним особи та компанії, а також Анатолій і Ольга Шарії.
- Ватажка проросійських бойовиків на Донбасі Дениса Пушиліна.
Накладені обмеження стосуватимуться інформаційних ресурсів, які він реєструє на окупованих територіях.