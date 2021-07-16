РНБО введе систему моніторингу за діяльністю олігархів
Джерело:24 канал
В Україні з'явиться система моніторингу за діяльністю оліграхів. РНБО доручила підготувати відповідний проєкт до 7 вересня.
Про це секретар РНБО Олексій Данілов повідомив 16 липня під час брифінгу. Він запевнив, що ця система буде зрозумілою.
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Відповідне доручення отримали апарат та члени РНБО, Антимонопольний комітет, Служба безпеки України та усі органи центральної виконавчої влади.
Все буде зрозуміло – щодо чого застосуватиметься цей моніторинг, що буде ця система моніторити,
– зазначив Данілов.
Й додав, що проєкт планують підготувати вже до початку відкриття нової сесії Верховної Ради. Це означає, що її мають представити до 7 вересня.
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