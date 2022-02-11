Санкції проти каналу "НАШ" і збільшення тероборони: що ухвалила РНБО – головне

Володимир Зеленський 11 лютого у Харкові скликав Раду національної безпеки й оборони. Під час засідання обговорили низку питань, зокрема питання пов'язані з російськими навчаннями біля наших кордонів.

Про це секретар РНБО Олексій Данілов повідомив на брифінгу за підсумками зібрання, пише 24 канал.

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Про що говорили на засіданні

Загроза вторгнення

На засіданні РНБО говорили про стягнення російських військ до українського кордону. По цьому питанню доповідали представники розвідки та голова Держприкордонслужби.

Окремо обговорили намір Росії блокувати акваторії Чорного та Азовського морів. Це питання розглядали таємно.

Військова допомога

На засіданні обговорили військово-технічну допомогу Україні, яку надають іноземні партнери. Обговорили не лише вантажі, які прибули цього року, але й ті, які надходили з 2014 року.

Олексій Данілов зауважив, що Україна отримала 25 літаків з військовою допомогою.

Територіальна оборона

Окремим питанням стало формування батальйонів територіальної оборони. По цьому питанню доповідали голови кількох ОДА – керівники зон територіальної оборони.

Олексій Данілов заявив, що Володимир Зеленський ухвалив рішення значно збільшити кількість бійців та бійчин територіальної оборони – до 2 мільйонів осіб.

До них ввійдуть ті добровольці, які погодились йти і захищати Україну. Вони прцюють за місцем теритріального знаходження і виконують там необхідні функції. Цими питаннями займаємось потужно, бо для нас є виклики, які нам відомі,

– сказав Данілов.

Також на засіданні розглянули питання про стратегію морської безпеки. Ініціатором відповідного положення став президент Володимир Зеленський.

Місія в Іраку

Україна долучається до місії НАТО в Іраку. У межах місії наша держава відправить невелику кількість осіб в Ірак.

Однак секретар РНБО наголосив, що українські представники їдуть для виконання небойових завдань.

Санкції проти каналу "НАШ"

РНБО розширила санкційний перелік. Тепер до списку потрапила будівельна компанія "Лібертон Стар", проти якої уже були введені обмеження. Однак компанія змінила назву й місце реєстрації, тому вдруге потрапила в санкційний список.

Окремо РНБО ввела санкції проти проросійського каналу "НАШ". Термін дії санкцій – 5 років.

Ініціатором введення санкцій стала СБУ. Основою – відповідне подання Служби безпеки України.

Евакуація документів

Олексій Данілов заперечив інформацію про те, що Україна планує евакуацію важливих документів з Києва на фоні загрози російського вторгнення.

Ми не маємо підстав, щоб вивозити документи...Якщо такі підстави будуть, відповідні структури працюватимуть у цьому напрямку,

– сказав секретар РНБО.

Також окремо Данілов наголосив, що українська влада моніторить інформацію про можливі провокації Росії, щоб сфабрикувати привід для вторгнення. Серед варіантів – підкрив Кримського мосту, Чорнобильської АЕС та інші варіанти.

Відбудова військово-морського флоту

Олексій Данілов заявив, що Україна продовжує активно відновлювати свій власний військово-морський флот. У цьому нашій державі допомагає Велика Британія та США.

Ці країни мають цього року передати кораблі та відповідне обладнання нашій державі.

"Фінляндизація" України

Під час брифінгу журналісти підняли питання інформації про "фінляндизацію" України, тобто її нейтральний та позаблоковий статус. Секретар РНБО наголосив, що членство в НАТО прописане в Конституції України.

Я хочу подивитися, хто буде голосувати за те, щоб наша країна не була членом НАТО, щоб не рухалася до Євросоюзу,

– заявив Данілов.

Також секретар РНБО наголосив, що позаблоковий статус України мав наслідок у 2014 році, коли Росія окупувала Крим і частину Донбасу.

Брифінг Олексія Данілова після засідання РНБО: дивіться онлайн

Попередне засідання Ради нацбезпеки

Попереднє засідання Рада національної безпеки й оборони відбулося 24 січня – воно стало першим у 2022 році. Під час нього обговорили загрозу вторнення Росії на територію України.