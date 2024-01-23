Там абсолютно нормальне життя, – Фіцо оскандалився новою заявою на тлі обстрілів України
Джерело:Refresher.sk
Під час пресконференції після виїзного засідання уряду прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо оскандалився новою заявою про війну в Україні. Коментуючи свій майбутній візит, словацький лідер заявив, що у Києві "абсолютно нормальне життя".
Зробив Фіцо цю заяву саме на фоні чергової ракетної атаки Росії по Україні – в тому числі й на столицю. Однак прем'єр Словаччини все одно обрав для візиту Ужгород.
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Чергова заява Фіцо
На пресконференції журналіст вирішили поцікавитися у Роберта Фіцо, чому він зустрічається з українським прем'єром в Ужгороді біля словацького кордону, а не в столиці. Він додав, що це дало б змогу побачити війну в Києві на власні очі. На що Фіцо роздратовано відповів, що там "абсолютно нормальне життя".
А ви справді думаєте, що в Києві війна? Ви ж не серйозно, я сподіваюся... Там абсолютно нормальне життя,
– заявив Фіцо.
Словацький прем'єр додав, що не бачить різниці – зустрічатися в Ужгороді, чи в Києві.
Інший журналіст згадав натяк Фіцо, що Україні доведеться віддати Росії частину території, та спитав у прем'єр, яку частину Словаччини він би віддав Москві. Однак Фіцо не став відповідати, заявивши, що не розмовляє зі ЗМІ, співвласником яких є Джордж Сорос. Після цього він покинув пресконференцію.
Проросійські заяви прем'єра
- Днями словацький прем'єр заявив, що Україна – "не суверенна держава". Він цинічно натякнув, що Київ став залежний від США після 2014 року, тобто Революції Гідності – на його думку, дії Росії є цілком "раціональними".
- Нещодавно Роберт Фіцо такоє заявив, що Україна нібито має погодитися на територіальні поступки Росії. Він сказав, що повинен бути "якийсь компроміс", адже росіяни не підуть з Криму, Донбасу і Луганська.
- Водночас Фіцо повідомив, що буде блокувати членство України в Північноатлантичному Альянсі. За його словами, це означатиме початок Третьої світової війни. Також він наголосив, що Україна не отримає від словацької армії та з державних складів жодної зброї.