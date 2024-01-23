Там абсолютно нормальне життя, – Фіцо оскандалився новою заявою на тлі обстрілів України

Під час пресконференції після виїзного засідання уряду прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо оскандалився новою заявою про війну в Україні. Коментуючи свій майбутній візит, словацький лідер заявив, що у Києві "абсолютно нормальне життя".

Зробив Фіцо цю заяву саме на фоні чергової ракетної атаки Росії по Україні – в тому числі й на столицю. Однак прем'єр Словаччини все одно обрав для візиту Ужгород.

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Чергова заява Фіцо

На пресконференції журналіст вирішили поцікавитися у Роберта Фіцо, чому він зустрічається з українським прем'єром в Ужгороді біля словацького кордону, а не в столиці. Він додав, що це дало б змогу побачити війну в Києві на власні очі. На що Фіцо роздратовано відповів, що там "абсолютно нормальне життя".

А ви справді думаєте, що в Києві війна? Ви ж не серйозно, я сподіваюся... Там абсолютно нормальне життя,

– заявив Фіцо.

Словацький прем'єр додав, що не бачить різниці – зустрічатися в Ужгороді, чи в Києві.

Інший журналіст згадав натяк Фіцо, що Україні доведеться віддати Росії частину території, та спитав у прем'єр, яку частину Словаччини він би віддав Москві. Однак Фіцо не став відповідати, заявивши, що не розмовляє зі ЗМІ, співвласником яких є Джордж Сорос. Після цього він покинув пресконференцію.

Проросійські заяви прем'єра