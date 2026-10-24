Залежність від Starlink та заборона бити по НПЗ Росії: як Україні вийти з пастки

В ексклюзивному аналітичному розборі для 24 Каналу військовий експерт Роман Світан пояснює, чому зупинка ударів по російських НПЗ та залежність від супутникового зв'язку є критичними помилками командування.

Нещодавно Дональд Трамп нібито подзвонив Ілону Маску, щоб попросити зняти обмеження на Starlink для України. Однак наразі констатувати повне відновлення роботи системи не можна. Ще однією проблемою для України залишаються заклики американської сторони припинити удари по російських НПЗ.

В ексклюзивному аналітичному розборі для 24 Каналу військовий експерт Роман Світан пояснює, про які надійні системи наведення, які не залежать від рішень США, варто згадати Україні, та чому зупинка ударів по нафтоперероюних заводах ворога була б стратегічно провальним рішенням.

Крім того, він розповів, як Україні позбутися зовнішнього тиску, чому старі зенітні комплекси ефективніші за нові розробки та коли ми зможемо вдарити по Москві власними балістичними ракетами. Про це – читайте далі в матеріалі.

Як розв'язати проблему залежності від Starlink?

Останніми тижнями Україна зіткнулася з серйозною проблемою у використанні безпілотників через обмеження швидкості роботи супутникового інтернету Starshield.

За словами військового експерта Романа Світана, більшість українських засобів ураження, зокрема оперативні дрони та дрони-перехоплювачі ППО, виявилися критично залежними від зв'язку, який контролюється Ілоном Маском та Пентагоном. Коли ввели обмеження швидкості (до 160 км/год), швидкісні безпілотники, що працюють на швидкостях 200 – 250 км/год, просто втратили керування та попадали.

Світан називає таку тотальну прив'язку до іноземного комерційного зв'язку стратегічною помилкою. Супутниковий інтернет зручний для роботи по російських тилах, але він не є обов'язковою умовою. Альтернативою є використання внутрішніх інерціальних систем позиціонування (гіроскопів) та машинного зору.

Повна розмова зі Світаном: дивіться відео

Експерт наводить історичний приклад: радянська міжконтинентальна балістична ракета SS-18 ("Сатана") понад півстоліття тому долала 10 тисяч кілометрів і влучала в ціль з відхиленням у 450 метрів виключно завдяки ламповій інерціальній системі наведення, без жодних супутників.

Сьогодні Україна має всі можливості використовувати цифрову пам'ять та машинний зір для донаведення дронів на фінальному етапі польоту. Крім того, підписання меморандумів з компаніями на кшталт Nokia та ICEYE щодо створення суверенного супутникового інтернету є правильним, хоч і запізнілим кроком. Для покриття потреб України достатньо кількох сотень супутників на низькій орбіті.

Зауважте! Міністерство оборони України підписало лист про наміри з технологічними гігантами ICEYE та Nokia. Майбутня мережа дозволить забезпечити надійне з'єднання для військових і зменшити залежність від нестабільних іноземних приватних операторів

Чому Україні важливо продовжувати атакувати російські НПЗ?

Ще однією критичною проблемою є повна зупинка українських ударів по російській нафтогазовій галузі, Москві та військових об'єктах у Криму. Світан пов'язує це із зовнішнім політичним тиском на українське військове керівництво.

Цікаво! Раніше Світан також наголосив, що Дональд Трамп діє виключно у бізнесових інтересах, які пов'язані з російськими нафтовими компаніями.

Зупинка атак на НПЗ дозволила Росії розпочати відновлення своєї базової економічної галузі та знову отримувати масштабні фінансові вливання від нафтодоларів.

Нещодавні успішні удари по дата-центрах Федеральної податкової служби Росії у Нижньогородській області є позитивним кроком, який дестабілізує внутрішню економічну ситуацію в Росії.

Проте експерт наголошує: знищення суперкомп'ютерів не здатне завдати Росії стратегічної поразки. Єдиний спосіб критично послабити агресора – це методичне знищення нафтопереробних потужностей. Відновлення цих ударів має стати абсолютним пріоритетом для українського командування.

Ба більше, Україна вже робила паузу на 3 дні щодо ударів по НПЗ країни-агресорки. 15 жовтня Володимир Зеленський зняв заборону, зауваживши, що протягом цих днів Росія продовжуваоа бити по українській енергосистемі та вбивати цивільних.

Як нашій країні дешево та ефективно закрити небо?

У контексті захисту від нових російських загроз, таких як здешевлена крилата ракета "Філін" (дальність до 1200 км, швидкість 800 км/год), Світан пропонує повернутися до перевірених часом рішень. Замість дорогих західних систем для боротьби з подібними цілями ідеально підходять зенітно-ракетні комплекси малої дальності.

Експерт виділяє два основні комплекси:

Радянська "Оса": система, розроблена 50 років тому, здатна ефективно знищувати низьколітаючі та малошвидкісні цілі на дальності 10 – 12 км і висоті до 5 – 6 км. Українське КБ "Луч" вже почало виробництво ракет РК-19, які є сучасними аналогами старих боєприпасів 9М33, що вирішує проблему дефіциту розхідників;

система, розроблена 50 років тому, здатна ефективно знищувати низьколітаючі та малошвидкісні цілі на дальності 10 – 12 км і висоті до 5 – 6 км. Українське КБ "Луч" вже почало виробництво ракет РК-19, які є сучасними аналогами старих боєприпасів 9М33, що вирішує проблему дефіциту розхідників; Французько-фінський Crotale (Ito90М): мобільний комплекс на базі всюдихода Sisu, оснащений вісьмома ракетами з радіокомандним управлінням. Радар виявляє цілі на відстані 20 км, а ракети зі швидкістю понад 3 Махи гарантовано знищують будь-які дрони, КАБи чи крилаті ракети в радіусі 10 км.

Головна перевага цих систем – їхня автономність. Вони не потребують супутникового зв'язку, а радіокомандне управління робить ракети дешевими у виробництві. Світан наголошує на необхідності створення суцільної бар'єрної системи ППО вздовж усієї лінії фронту (близько 2 тисячі км). Для цього потрібно розгорнути близько 200 таких мобільних комплексів, які утворять кілька ліній захисту і фізично не пропустять російські дрони та ерзац-ракети вглиб країни.

Водночас якщо проблему дронів та крилатих ракет можна розв'язати комплексами малої дальності, то захист від балістичних ракет залишається найслабшим місцем України. Наявні західні системи прикривають лише близько 5% території.

За словами Світана, єдиним дієвим механізмом протидії є стратегія "іранського захисту" – наявність власного потужного арсеналу балістичних ракет, здатних завдавати ударів по столиці ворога.

Експерт зазначає, що Україна має всі можливості для швидкого розгортання виробництва оперативно-тактичного комплексу "Грім-2". За наявності готової документації та пускових установок, серійний випуск ракет можна налагодити за 3 – 4 місяці. Крім того, очікується поява британських прототипів гіперзвукових балістичних ракет, розроблених спеціально під українські потреби.