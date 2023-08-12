У Зеленського пояснили, чому "зерновий коридор" запрацює без Росії

Україна активно веде роботи з інтеграції морських портів для забезпечення експорту зерна. Росія заплатить своїм Чорноморським флотом, якщо загрожуватиме "зерновому коридору".

Про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк. За його словами, для повноцінного експорту зерна слід розв'язати ще кілька питань.

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Подоляк розповів про роботу "зернового коридору"

За словами Подоляка, в разі агресії з боку Росії щодо "зернового коридору" Чорноморський флот і певні компоненти інших флотів знищать.

Росія починає усвідомлювати, що Чорноморська акваторія – це не море внутрішньої юрисдикції. І що буде дуже боляче. І Президент України сказав дуже чітко: "Будете завдавати удари, будемо тоді знищувати флот, і до кінця війни у вас Чорноморського флоту з елементами Тихоокеанського, Північного і Балтійського флотів не буде",

– заявив радник очільника ОП.

Він додав, що для запуску "зернового коридору" потрібно розв'язати ще 2 питання:

Перше – сухопутні коридори. Вони не дозволяють вивозити зерно у великому обсязі.

Друге – зараз триває обговорення можливості та підготовка судна, яке намагатиметься пройти коридором у рамках відповідного досі юридичного договору з ООН і з Туреччиною.

"Спробуємо залучити навіть водний коридор", – підсумував Подоляк.

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