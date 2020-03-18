Робота з дому може бути ефективною: поради від компанії Google

Через карантин багато працівників вимушено переходять на віддалену роботу. Проте не всі можуть продуктивно працювати у таких умовах.

Компанія Google підготувала вісім порад, які допоможуть працювати ефективно, коли працівники знаходяться в різних місцях, ділиться Українська правда .

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1. Переконайтеся, що ви забезпечені всіма необхідними інструментами

Перш ніж переходити з роботи в офісі до роботи у віддаленому режимі, налаштуйте процеси взаємодії з колегами.

Створіть онлайн-групу для вашої команди, щоб легко залишатися на зв'язку.

Група з електронними адресами усіх членів команди дозволяє швидко обмінюватися інформацією, а чат-кімнату можна використовувати для швидкого обговорення.

2. Перевірте доступ до важливих документів

Важливо, щоб кожен співробітник міг їх редагувати та коментувати, якщо це потрібно.

Можна навіть створити спільний диск, де команда може зберігати, шукати та отримувати доступ до файлів з будь-якого пристрою.

3. Плануйте зустрічі заздалегідь

Налаштуйте події в календарі, створіть план обговорення та додайте до події відповідні документи.

Також переконайтеся, що всі вміють користуватися відеоконференціями.

4. Залишайтеся щодня на зв'язку зі своєю командою

Щодня проводьте зустрічі, щоб залишатися на зв'язку зі своїми колегами.

Робота в домашніх умовах для деяких може бути ізоляцією, а відеоконференції – це прекрасний спосіб для спілкування.

Робіть так, щоб вас було видно на камері, коли це доречно, презентуйте відповідний контент і задавайте питання, щоб підтримувати розмову.

Якщо часові пояси заважають всім приєднуватися до зустрічі, запишіть її – переконавшись, що учасники не проти запису.

5. Регулярно діліться завданнями та оновленнями

Незалежно від того, чи то через групу чату чи спільний документ, який усі оновлюють – це чудовий спосіб залишатися на зв'язку та інформувати один одного про виконану роботу.

Можна також створити внутрішній веб-сайт для консолідації важливої інформації та ресурсів в одному місці.

6. Дотримуйтеся робочого етикету.

Те, що члени вашої команди не в офісі, не означає, що вони не зайняті.

Перевіряйте календарі колег перед тим, як запланувати зустрічі, а розпочинаючи розмову в чаті, уточніть спочатку, чи зручно зараз розмовляти.

Інформуйте колег про власну доступність, налаштувавши робочий час і статус у Календарі.

Таким чином, якщо член команди спробує запланувати зустріч з вами поза робочим часом, він отримає попередження.

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7. Пам'ятайте про потреби членів своєї родини

Не витрачайте цілий день на відеоконференції.

У вашому розпорядженні багато інструментів, щоб підтримувати зв'язок зі своєю командою: чат, спільний документ, коротка форма опитування чи швидкий конференц-дзвінок.

Виберіть те, що найкраще підходить в умовах спільного використання домашнього простору та мережі.

8. Знайдіть найбільш зручне місце для роботи

Можливо, вам доведеться спробувати декілька різних варіантів, перш ніж знайдете той, який вам підходить найкраще, щоб одночасно зосередитися на роботі і не заважати іншим.

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