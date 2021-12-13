Родинні чи особисті зв'язки, – активіст про роботу Гогілашвілі в МВС

Після скандалу заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі написав заяву на звільнення, яку підтримав Кабмін. З огляду на сумнівну біографію, замміністром він став завдяки зв’язкам.

Про це в ефірі 24 каналу повідомив колишній голова атестаційної комісії МВС України Роман Сініцин. Він підкреслив, що призначення на посаду Гогілашвілі – повний провал безпекових моментів у структурі Міністерства внутрішніх справ.

До теми Так, винен, – Гогілашвілі написав заяву на звільнення

Ніхто не перевіряв Гогілашвілі

За словами Сініцина, посада, яку обіймав чиновник – політична, тому базову перевірку на ризики він мав би проходити обов'язково. Однак, як наголосив активіст, очевидно, що ніхто нічого не перевіряв і заступником міністра його призначили, базуючись на якихось "зовсім інших принципах".

Мабуть, це пов'язано з родинними чи особистими зв'язками. Жодного професіоналізму, заслуг чи реальних результатів не бачу,

– заявив Сініцин.

Він також підкреслив, що дружина Гогілашвілі – особиста помічниця президента Володимира Зеленського. Тому не виключено, що посада чоловіка може бути пов'язана з її становищем.

Тримався при 2 міністрах

Крім того, Сініцин зазначив, що Гогілашвілі був заступником міністра при Арсені Авакові, а пізніше йому вдалось зберегти посаду і при Денису Монастирському.

Читайте також Гогілашвілі потрапив до Миротворця через скандальну поведінку

"Він і ще один заступник міністра зберегли посади, коли інших звільнили. Водночас не впевнений, що це була квота Монастирського, йому могли "спустити" рішення, що Гогілашвілі потрібно залишити", – повідомив активіст.

"Свій кадр"

За словами Сініцина, Гогілашвілі зможе легко уникнути реальної та суворої відповідальності. Крім того, додав, що буде цікаво подивитись, де опиниться колишній заступник міністра за якийсь час.

Я не виключаю, що ми знайдемо його десь в наглядовій раді якогось державного підприємства, тому що це – "свій кадр",

– заявив Сініцин.

Сініцин розповів, як Гогілашвілі отримав посаду замміністра: дивіться відео



Скандал з Олександром Гогілашвілі