Росія напівофіційно вступила у війну, – ексспівробітник КДБ пояснив роль Герасимова у війні

Останнім часом в командуванні російськими військами, які беруть участь у війні в Україні, відбулись суттєві зміни. Владімір Путін висунув на перший план начальника Генштабу Росії Валєрія Герасимова. Він став Командувачем Об'єднаного угрупування військ, посунувши з цієї посади Сєргєя Суровікіна.

Своє командування Герасимов розпочав з того, що нібито заборонив військовим ходити з бородами. Проте, це рішення лише на перший погляд, видається безглуздим. Так вважає ексспівробітник КДБ та Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов. Про це, а також про можливості Герасимова вплинути на хід війни він розповів 24 Каналу.

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Без порядку армія розвалиться

За його словами, в армії дуже специфічний порядок і він починається якраз з казарми. Коли у солдата не заправлено ліжко, не змащена зброя, він не ходить в наряди, не забезпечений всім необхідним, тоді не існує армії.

В цьому сенсі Герасимов правий, хоча я не хочу йому робити жодних компліментів. Тому що, якщо цього не робити, армія перетвориться на пригожинські ПВК. Військові можуть ходити з бородою, але тільки під час бою. Як тільки він закінчився, вони мають привести себе до ладу,

– вважає він.

На його думку, в цьому сутність армії. Якщо цього немає, армія розвалюється.

Росія напівофіційно вступила у війну з Україною

Він наголосив, що у Герасимова надзвичайно важлива роль у війні. Коли Путін поставив його на чолі так званої СВО, він мобілізував всю міць збройних сил Росії проти України.

Це означає, що Росія нарешті напівофіційно вступила у повномасштабну війну з Україною. Це відбулось тому, що Герасимов є начальником Генштабу, а це – головний військовий в країні,

– зауважив він.

Жирнов нагадав, що міністр оборони Росії Сєргєй Шойгу – політичний керівник, не військовий. Путін – головнокомандувач, він теж не військовий. І досі Герасимов не мав прямої відповідальності за спеціальну військову операцію.

"Її саме так назвали, щоб Герасимов сидів в Москві і звідти спостерігав за фронтом, а насправді керували інші генерали. Наприклад, Сєргєй Суровікін", – повідомив він.

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Герасимов має "ядерну валізу"

На його думку, коли Суровікіна поставили на чолі так званої СВО, це був дуже важливий момент. Тому що він – главком Повітряно-космічних військ Росії. Йому підпорядковані усі стратегічні бомбардувальники, а також "ядерна тріада" Росії.

Герасимов теж має "ядерну валізу" під назвою "Чегет" з ядерними кодами. Ще дві таких "ядерних валізи" є у Путіна і у Шойгу. І тому те, що Герасимова поставили на чолі СВО, це насправді поганий сигнал для України,

– вважає він.

За його словами, скоріше за все Росія буде активізувати свою діяльність, тому що наближається річниця війни. Жодного прориву на війні у неї немає, а потрібно щось робити.

"До того ж росіяни розуміють, що час працює проти них. Адже Україна все більше озброюється західною зброєю. Зараз мовиться про танки, а скоро й про літаки і ракети середньої дальності. І саме тому Путін назначив командувачем російських військ в Україні Герасимова", – наголосив Сергій Жирнов.

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