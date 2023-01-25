Росія напівофіційно вступила у війну, – ексспівробітник КДБ пояснив роль Герасимова у війні
Останнім часом в командуванні російськими військами, які беруть участь у війні в Україні, відбулись суттєві зміни. Владімір Путін висунув на перший план начальника Генштабу Росії Валєрія Герасимова. Він став Командувачем Об'єднаного угрупування військ, посунувши з цієї посади Сєргєя Суровікіна.
Своє командування Герасимов розпочав з того, що нібито заборонив військовим ходити з бородами. Проте, це рішення лише на перший погляд, видається безглуздим. Так вважає ексспівробітник КДБ та Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов. Про це, а також про можливості Герасимова вплинути на хід війни він розповів 24 Каналу.
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Без порядку армія розвалиться
За його словами, в армії дуже специфічний порядок і він починається якраз з казарми. Коли у солдата не заправлено ліжко, не змащена зброя, він не ходить в наряди, не забезпечений всім необхідним, тоді не існує армії.
В цьому сенсі Герасимов правий, хоча я не хочу йому робити жодних компліментів. Тому що, якщо цього не робити, армія перетвориться на пригожинські ПВК. Військові можуть ходити з бородою, але тільки під час бою. Як тільки він закінчився, вони мають привести себе до ладу,
– вважає він.
На його думку, в цьому сутність армії. Якщо цього немає, армія розвалюється.
Росія напівофіційно вступила у війну з Україною
Він наголосив, що у Герасимова надзвичайно важлива роль у війні. Коли Путін поставив його на чолі так званої СВО, він мобілізував всю міць збройних сил Росії проти України.
Це означає, що Росія нарешті напівофіційно вступила у повномасштабну війну з Україною. Це відбулось тому, що Герасимов є начальником Генштабу, а це – головний військовий в країні,
– зауважив він.
Жирнов нагадав, що міністр оборони Росії Сєргєй Шойгу – політичний керівник, не військовий. Путін – головнокомандувач, він теж не військовий. І досі Герасимов не мав прямої відповідальності за спеціальну військову операцію.
"Її саме так назвали, щоб Герасимов сидів в Москві і звідти спостерігав за фронтом, а насправді керували інші генерали. Наприклад, Сєргєй Суровікін", – повідомив він.
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Герасимов має "ядерну валізу"
На його думку, коли Суровікіна поставили на чолі так званої СВО, це був дуже важливий момент. Тому що він – главком Повітряно-космічних військ Росії. Йому підпорядковані усі стратегічні бомбардувальники, а також "ядерна тріада" Росії.
Герасимов теж має "ядерну валізу" під назвою "Чегет" з ядерними кодами. Ще дві таких "ядерних валізи" є у Путіна і у Шойгу. І тому те, що Герасимова поставили на чолі СВО, це насправді поганий сигнал для України,
– вважає він.
За його словами, скоріше за все Росія буде активізувати свою діяльність, тому що наближається річниця війни. Жодного прориву на війні у неї немає, а потрібно щось робити.
"До того ж росіяни розуміють, що час працює проти них. Адже Україна все більше озброюється західною зброєю. Зараз мовиться про танки, а скоро й про літаки і ракети середньої дальності. І саме тому Путін назначив командувачем російських військ в Україні Герасимова", – наголосив Сергій Жирнов.
Можливий наступ Росії: що відомо
- Військовий аналітик Ігаль Левін вважає, що найближчим часом очікується боротьба за ініціативу на фронті. Російське окупаційне військо вже здійснює спроби атакувати наших захисників на тактичному рівні. Росія робить це для того, щоб змусити командування української армії залучити резерви для контрнаступу.
- Наразі погода території України не сприяє тому, аби українські захисники чи російські окупанти розпочали наступальні операції на певних напрямках. Однак британський віцемаршал авіації у відставці Шон Белл зазначив, що воєнні дії можуть відновитися весною. Путін може спробувати знову захопити Київ та не зупиниться перед тим, аби взяти під контроль усю Донеччину.
- Вже на початку цієї весни окупанти можуть розпочати новий великий наступ. В українській розвідці запевняють, що мають достатньо інформації для аналізу та визначення можливого характеру дій противника. На думку заступника начальника ГУР Міноборони Вадима Скібіцького, все буде залежати від ситуації на Донецькому та Луганському напрямках, адже це пов'язані речі.