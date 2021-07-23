Ймовірно, під тиском режиму: Протасевич публічно розкритикував білоруську опозицію

23 липня 2021 , 13:01
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Джерело:

Respublika

Журналіст Роман Протасевич заявив, що білоруська опозиція нібито бореться не за зміни в країні, а за гроші. За його словами, це призведе до її знищення.

Таку думку незаконно ув'язнений журналіст озвучив в інтерв'ю. Важко стверджувати, що Протасевич висловлює власну думку, а не говорить те, що його змусили казати. 

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Заяви Протасевича проти опозиції

Протасевич сказав литовському журналісту, що вуличні протести в Білорусі після президентських виборів у серпні 2020 року були нібито організовані телеграм-каналами.

Протести організували та координували Telegram-канали. Саме вони були тим справжнім лідером, який вивів людей на вулиці,
– заявив Протасевич.

Водночас білоруська опозиція, що піднялася на протестній хвилі, як висловився білоруський журналіст, втратила курс.

"Коли стало зрозуміло, що наявними засобами Лукашенка повалити не вдасться, а протести видихнули, почалася внутрішня боротьба. Сьогодні білоруська опозиція бореться не за зміни в країні, а за гроші, тим самим фактично вбиває сама себе", – додав співзасновників телеграм-каналу Nexta.

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Також він наголосив, що санкції ЄС проти Мінська лише підштовхують Білорусь до більш тісних зв'язків з Росією. 

Затримання Протасевича: головне

  • 23 травня у Мінську вимушено посадили літак через нібито повідомлення про замінування. На борту перебував неугодний владі журналіст Роман Протасевич зі своєю дівчиною Софією Сапегою.
  • Журналіста та його супутницю затримали. А Протасевичу висунули обвинувачення в організації масових безладів.
  • Згодом пропагандисти оприлюднили так зване "інтерв'ю", яке за словами батьків затриманого та експертів, писали під тиском. У відео Протасевич визнав свою вину, однак неозброєним оком видно, що хлопець був заляканий.
  • Батько журналіста впевнений, що його сина катували та силою змусили дати таке "інтерв'ю". Лідерка опозиції Світлана Тихановська наголосила, що Лукашенко використовує Протасевича як свій "трофей".
Автор: Альона Захарова