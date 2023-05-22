Ексредактора Nexta Протасевича помилували у Білорусі: його кидали за ґрати на 8 років
22 травня 2023, 13:50Читать новость на русском
У Білорусі помилували активіста та засновника телеграм-каналу NEXTA Романа Протасевича. Це сталося сьогодні, 22 травня.
Про це повідомляють білоруські видання, інформує 24 Канал. Нагадаємо, що раніше Протасевича засудили до 8 років ув’язнення.
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Що відомо про помилування Протасевича
22 травня стало відомо, що колишнього головного редактора телеграм-каналу Nexta Романа Протасевича помилували.
Буквально щойно я підписав усі відповідні документи про те, що я помилуваний. Це, звичайно, просто чудова новина,
– сказав він журналістам.
Затримання Протасевича: все, що відомо
- 23 травня 2021 року у Мінську терміново посадили літак Ryanair. Це сталося через фейкове повідомлення про його замінування.
- На борту перебували Роман Протасевич та його дівчина-росіянка Софія Сапега. Їх затримали.
- Згодом Протасевич та Сапега пішли на угоду зі слідством, після чого їх відправили під домашній арешт.
- Пізніше Протасевич пішов на угоду зі слідством і навіть звинуватив західні країни у фінансуванні протестів у Білорусі.
- Після цього стало відомо, що Романа Протасевича відпустили з-під домашнього арешту у Білорусі.
- 3 травня 2023 року у Білорусі суд виніс вирок активісту та засновнику телеграм-каналу NEXTA Роману Протасевичу. Його визнали винним та присудили 8 років у в'язниці.