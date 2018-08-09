Роман Безус може продовжити кар'єру в чемпіонаті Туреччини
Український хавбек "Сент-Трюйдену" Роман Безус може продовжити кар'єру в чемпіонаті Туреччини.
Турецький "Бурсаспор" розглядає можливість підписання українського півзахисника Романа Безуса, повідомляє Bursasporluyuz.org.
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Представники турецького клубу переглядали екс-гравця збірної України в матчі чемпіонату Бельгії, в якому "Сент-Трюйден" зіграв внічию з "Генком" з рахунком 1:1.
27-річний Безус виступає за Сент-Трюйден з літа 2016 року. Нещодавно українець заявляв, що не впевнений у своєму майбутньому та може змінити клуб. В активі Безуса 11 поєдинків за національну збірну України.
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Джерело: 24 Канал
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