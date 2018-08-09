21:21
9 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
18°C
26°C 15°C
  • п'ятниця
    27°C 14°C
  • субота
    28°C 13°C
  • неділя
    27°C 17°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Десяток дітей Кадирова. "Ексклюзивні" цитати ні про що
Вєсті Кремля
21:16, 8 серпня
Вєсті.UA. Санта-Порошенко. Збезчещена героїня
Вєсті.UA
20:00, сьогодні
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини спорту
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Роман Безус може продовжити кар'єру в чемпіонаті Туреччини

22 Читать новость на русском
Роман Безус
Роман Безус

Український хавбек "Сент-Трюйдену" Роман Безус може продовжити кар'єру в чемпіонаті Туреччини.

Турецький "Бурсаспор" розглядає можливість підписання українського півзахисника Романа Безуса, повідомляє Bursasporluyuz.org.

Читайте також: Хто найдорожчий гравець УПЛ не з "Динамо" та "Шахтаря": неочікувані дані

Представники турецького клубу переглядали екс-гравця збірної України в матчі чемпіонату Бельгії, в якому "Сент-Трюйден" зіграв внічию з "Генком" з рахунком 1:1.

27-річний Безус виступає за Сент-Трюйден з літа 2016 року. Нещодавно українець заявляв, що не впевнений у своєму майбутньому та може змінити клуб. В активі Безуса 11 поєдинків за національну збірну України.

Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

Теги: Новини спорту Футбол
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Історія гри FIFA – найпопулярнішого футбольного симулятора в Європі
сьогодні, 21:02 Історія гри FIFA – найпопулярнішого футбольного симулятора в Європі
Анастасія Можаровська
Зарплати українських військових та цивільних громадян – у кого більші: інфографіка
сьогодні, 20:01 Зарплати українських військових та цивільних громадян – у кого більші: інфографіка
Катерина Петренко
Послідовно і жорстко: як США б’ють по Росії
сьогодні, 19:01 Послідовно і жорстко: як США б’ють по Росії
Інна Жолобович
"Ми й не уявляли, наскільки ви знахабніли": за що влада вимагає вибачень в українців
сьогодні, 19:00 "Ми й не уявляли, наскільки ви знахабніли": за що влада вимагає вибачень в українців
Дмитро Гнап
Подорожі Україною: дивовижні місця Житомирщини, які слід побачити на власні очі
сьогодні, 18:01 Подорожі Україною: дивовижні місця Житомирщини, які слід побачити на власні очі
Ірина Вихрущ
Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород
 13 серпня 2012 , 08:00
Відео бою Ломаченко – Лінарес
 13 травня , 06:44
Роббен сам вирішить, коли буде готовий грати
 20 червня 2010 , 17:16
Сем Куеррі виграв вже 4-й трофей у сезоні
 2 серпня 2010 , 18:35
Дебют Майкона вдався. "Іллічівець" - "Зоря" - 1:0. ВІДЕО
 14 вересня 2013 , 18:17
Міністерство оборони України нагородило гравця збірної України за допомогу армії (ФОТО)
 28 серпня 2015 , 13:42
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук