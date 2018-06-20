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Роналду вразив мережу вчинком на ЧС-2018: зворушливе відео

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Роналду обняв маленького вболівальника на ЧС-2018
Роналду обняв маленького вболівальника на ЧС-2018 / Скрін з відео

Нападник "Реалу" та капітан збірної Португалії Кріштіану Роналду приємно вразив користувачів мережі, відгукнувшись на прохання маленького хлопчика у Росії.

Про це розповів російський журналіст Дмитро Смирнов на своїй сторінці в Twitter.

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"Хлопчик плакав біля автобуса португальської збірної через те, що не встиг сфотографуватися з Роналду", – написав чоловік.

На відео видно, як лідер португальців спеціально вийшов до маленького вболівальника, щоб заспокоїти його і зробити з хлопчиком спільне фото.

Зазначимо, юний вболівальник був одягнений у футболку Роналду.

 

Теги: Чемпіонат світу з футболу - 2018 Новини Росії Діти
Джерело: 24 Канал
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