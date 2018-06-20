Роналду поразил сеть поступком на ЧМ-2018: трогательное видео
Нападающий "Реала" и капитан сборной Португалии Криштиану Роналду приятно поразил пользователей сети, откликнувшись на просьбу маленького мальчика в России.
Об этом рассказал российский журналист Дмитрий Смирнов на своей странице в Twitter.
Читайте также: Возлюбленная Криштиану Роналду засветила роскошное кольцо на Чемпионате мира: фотофакт
"Мальчик плакал возле автобуса португальской сборной, потому что не успел сфотографироваться с Роналду", – написал мужчина.
На видео видно, как лидер португальцев специально вышел к маленькому болельщику, чтобы успокоить его и сделать с мальчиком совместное фото.
Отметим, юный болельщик был одет в футболку Роналду.
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии