Роналду поразил сеть поступком на ЧМ-2018: трогательное видео

Нападающий "Реала" и капитан сборной Португалии Криштиану Роналду приятно поразил пользователей сети, откликнувшись на просьбу маленького мальчика в России.

Об этом рассказал российский журналист Дмитрий Смирнов на своей странице в Twitter.

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"Мальчик плакал возле автобуса португальской сборной, потому что не успел сфотографироваться с Роналду", – написал мужчина.

На видео видно, как лидер португальцев специально вышел к маленькому болельщику, чтобы успокоить его и сделать с мальчиком совместное фото.

Отметим, юный болельщик был одет в футболку Роналду.