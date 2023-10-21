Окупанти завдали чергового удару по Україні: застосували Х-59 ,"Іскандер-К" та "Шахеди"

Росія продовжує атакувати мирні українські міста. Зокрема, вночі проти 21 жовтня ворог знову атакував ашу державу дронами та ракетами.

Росія знову завдала ракетно-авіаційного удару по Україні. Ворог використав різні види озброєння.

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Україну атакували ракетами та дронами

Під час нічної атаки росіяни застосували керовані авіаційні ракети Х-59, крилаті ракети "Іскандер-К" та ударні БпЛА типу "Shahed-136/131".

Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється. Крім цього, уточнюється також кількість повітряних цілей, а також статистика збитих ракет та дронів-камікадзе.

Росія атакує Україну