Окупанти завдали чергового удару по Україні: застосували Х-59 ,"Іскандер-К" та "Шахеди"
21 жовтня 2023, 07:17Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
Росія продовжує атакувати мирні українські міста. Зокрема, вночі проти 21 жовтня ворог знову атакував ашу державу дронами та ракетами.
Росія знову завдала ракетно-авіаційного удару по Україні. Ворог використав різні види озброєння.
Дивіться також Перемога України, ядерні удари чи холодна війна: в ЄС назвали 4 можливі сценарії майбутнього
Україну атакували ракетами та дронами
Під час нічної атаки росіяни застосували керовані авіаційні ракети Х-59, крилаті ракети "Іскандер-К" та ударні БпЛА типу "Shahed-136/131".
Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється. Крім цього, уточнюється також кількість повітряних цілей, а також статистика збитих ракет та дронів-камікадзе.
Росія атакує Україну
- В ніч проти 20 жовтня російські війська завдали ракетних ударів по Костянтинівці в Донецькій області та по селищу Куп'янськ-Вузловий на Харківщині. Окупанти обстріляли з артилерії Херсон і Берислав, а вранці по Бериславу ворог завдав авіаудару, унаслідок якого загинула людина. Також вночі окупанти завдали шість авіаударів по селах Бериславського району.
- Протягом 19 жовтня російські окупанти завдали кількох ударів по Миколаївщині. Унаслідок обстрілів є жертви та руйнування. Вночі 19 жовтня близько першої години ночі Миколаїв зазнав ракетного удару, унаслідок якого спалахнула складська будівля одного з підприємств. Вибуховою хвилею пошкоджено щонайменше вісім багатоповерхівок. На щастя, обійшлось без постраждалих. Напередодні, 18 жовтня, близько 20:30 росіяни завдали ракетного удару по населеному пункту Степівської громади на Миколаївщині. Ворог влучив у місцеву кав'ярню. Під завалами загинули дві людини, ще одна – отримала поранення.
- Також 19 жовтня ворог вдарив по Вовчанську, внаслідок чого почалася пожежа. У ДСНС розповіли, що загарбники поцілили у приватне подвір'я. Вони били з артилерії. Вогонь охопив площу 350 квадратних метрів – горів гараж, 2 господарчі будівлі та автомобіль. За попередніми даними, поранень зазнали двоє людей. Підрозділи ДСНС оперативно загасили полум'я.