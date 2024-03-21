Підготували нашвидкуруч: авіаційний експерт розібрав особливості атаки по Києву

Росіяни після тривалої перерви вдарили вранці 21 березня по Києву 31 ракетою. Внаслідок атаки є постраждалі, також пошкодженні будівлі та автівки в декількох районах столиці.

Авіаційний експерт Костянтин Криволап розповів 24 Каналу, що від попередніх ракетних атак на Київ, обстріл 21 березні відрізняється кількістю ракет, які випустив ворог по місту. Імовірно росіяни готувалися до потужнішої атаки, а потім передумали.

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Витримали значну паузу

Такі дії росіяни можуть бути пов'язані з приїздом до Києва поважних гостей. Коли до столиці України у лютому приїжджав Жозеп Боррель, також лунала тривога і він перебував у бомбосховищі.

У ці дні до Києва також приїжджали закордонні високопосадовці: 20 березня – радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван, а 21 березня – голова військового комітету НАТО Роб Бауер.

Можливо росіяни хотіли встигнути налякати Саллівана, щоб він ховався у бомбосховищі. Для Владіміра Путіна та його оточення це цілком імовірна історія. Колись він налякав своїм лабрадором Ангелу Меркель, яка боялася собак. Тобто Путіну подобається принижувати людей,

– наголосив авіаційний експерт.

Склалося враження, що ця атака була підготовлена нашвидкуруч та була пов'язана з намаганням щось показати Саллівану. Росіяни також не запускали "Шахеди" і "Калібри". Хоча українські сили загнали носіїв "Калібрів" у Новоросійськ, вони могли б звідти вийти, щоб запустити ці ракети.

Водночас, за словами авіаційного експерта, ця атака відбулась після значної перерви. Така пауза швидше за все пов'язана з накопичуванням ракет для удару, тому що повірити в те, що росіяни раптово стали гуманними, важко.

"Вони хочуть не тільки залякати Сумську, Донецьку, Херсонську, Миколаївську, Одеську області, а щоб вся країна тремтіла", – припустив Костянтин Криволап.

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Вранці росіяни завдали ударів по столиці. Загалом ворог випустив на Київ 31 ракету, зокрема, 29 крилатих та ще 2 балістичні. Для їхнього запуску він залучив до 11 своїх літаків ТУ-95МС. Сили ППО збили всі ракети противника.

Внаслідок удару в кількох районах були пошкоджені будинки, автівки. Так, у Подільському районі виникла пожежа у двоповерховій будівлі. Крім того, сталося загоряння трансформаторної підстанції, а в іншому місці – пожежа виникла у складській будівлі.

Також пожежа охопила квартиру у багатоповерхівці у Шевченківському районі. Рятувальники евакуювали 15 жителів. До того ж у районі згоріли 3 автівки. Водночас були пошкоджені вікна багатоквартирного будинку та знищені вогнем 3 автомобілі. А у Святошинському районі у двох багатоповерхівках пошкоджено скління вікон, а також постраждала будівля навчального закладу.

Відомо, що через ракетну атаку ворога постраждало 14 людей, з них 5 осіб госпіталізовано, решті медики надали допомогу на місці.