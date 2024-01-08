Росія запустила ракети, є загроза масованого обстрілу: хронологія 684 дня війни
Росія не припиняє спроб захопити українські території. Водночас наші захисники дають ворогу гідну відсіч на усіх напрямках фронту.
Україна протистоїть Росії у повномасштабній війні вже 684 дні. Про головні події цієї доби – читайте у тексті 24 Каналу.
Дивіться також "Елітний полк перетворили в збіговище зеків": росіяни скаржаться на долю свого війська
Повідомляють про вибухи у Дніпрі. Зафіксовано пуск "Кинджалів". Станом на 6:27 на території України оголошена повітряну тривогу. Росія запускає ракети із авіації. Близько 03:00 8 січня Повітряні сили підтвердили інформацію, яку поширювали моніторингові канали. Вони зазначили, що 9 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС летять до пускових рубежів. Невдовзі Україною почне поширюватися повітряна тривога. У суботу 6 січня Шарль Мішель заявив, що хоче балотуватися до європейського парламенту. Це означає, що його посада голови Європейської ради буде вакантною, а він піде з посади достроково – приблизно у червні-липні, а не в листопаді. Угорщина буде країною – головою Ради ЄС з липня по грудень 2024 року. Через це є побоювання, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан автоматично обійме посаду Мішеля. Загалом же він хотів донести думку, що "є багато інструментів, якщо є політична воля уникнути Віктора Орбана". Лиш за перший тиждень 2024 року Міноборони допустило до експлуатації майже півтора десятка вітчизняних зразків озброєння. Детальніше про це у коментарі розповів заступник міністра оборони генерал-лейтенант Іван Гаврилюк. Він зауважив, що перший тиждень нового року увінчався тим, що оборонне відомство кодифікувало та допустило до експлуатації майже півтора десятка нових зразків, як озброєння, так і військової техніки, виробленої в Україні. Так, серед нових роботизованих систем можна виділити наземну роботизовану платформу та роботизований комплекс логічного призначення. Що стосується першої, то вона необхідна для здійснення дистанційного мінування. У неї також є функція дистанційного самопідриву. Якщо говорити про БпЛА, то наше військо отримає нову модифікацію "Лелеки". Також йдеться про два види FPV-дрона, які відрізняються між собою різною вантажопідйомністю. Якщо говорити про БпЛА, то наше військо отримає нову модифікацію "Лелеки". Також йдеться про два види FPV-дрона, які відрізняються між собою різною вантажопідйомністю.
У Дніпрі чули вибухи
Ворог запускає ракети з авіації
Повітряні сили попередили про зліт Ту-95МС
Як не дозволити Орбану очолити Єврораду
У Міноборони приймають нові вітчизняні розробки
Повідомляють про вибухи у Дніпрі.
Зафіксовано пуск "Кинджалів".
Станом на 6:27 на території України оголошена повітряну тривогу. Росія запускає ракети із авіації.
Близько 03:00 8 січня Повітряні сили підтвердили інформацію, яку поширювали моніторингові канали. Вони зазначили, що 9 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС летять до пускових рубежів. Невдовзі Україною почне поширюватися повітряна тривога.
У суботу 6 січня Шарль Мішель заявив, що хоче балотуватися до європейського парламенту. Це означає, що його посада голови Європейської ради буде вакантною, а він піде з посади достроково – приблизно у червні-липні, а не в листопаді.
Угорщина буде країною – головою Ради ЄС з липня по грудень 2024 року. Через це є побоювання, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан автоматично обійме посаду Мішеля.
Загалом же він хотів донести думку, що "є багато інструментів, якщо є політична воля уникнути Віктора Орбана".
Лиш за перший тиждень 2024 року Міноборони допустило до експлуатації майже півтора десятка вітчизняних зразків озброєння.
Детальніше про це у коментарі розповів заступник міністра оборони генерал-лейтенант Іван Гаврилюк. Він зауважив, що перший тиждень нового року увінчався тим, що оборонне відомство кодифікувало та допустило до експлуатації майже півтора десятка нових зразків, як озброєння, так і військової техніки, виробленої в Україні.
Так, серед нових роботизованих систем можна виділити наземну роботизовану платформу та роботизований комплекс логічного призначення. Що стосується першої, то вона необхідна для здійснення дистанційного мінування. У неї також є функція дистанційного самопідриву.
Якщо говорити про БпЛА, то наше військо отримає нову модифікацію "Лелеки". Також йдеться про два види FPV-дрона, які відрізняються між собою різною вантажопідйомністю.
Якщо говорити про БпЛА, то наше військо отримає нову модифікацію "Лелеки". Також йдеться про два види FPV-дрона, які відрізняються між собою різною вантажопідйомністю.