Путін навмисно зробив це до інавгурації Трампа, – експосол у США припустив мету удару по Дніпру

Імовірно, Росія атакувала Дніпро міжконтинентальною балістичною ракетою "Рубеж". Водночас російський керівник Владімір Путін заявив, що Москва застосувала ракету середньої дальності "Орешнік". Так чи інакше глава Кремля ескалує ситуацію та підвищує ставки.

Він свідомо пішов на такий крок до інавгурації Дональда Трампа. Якби республіканець уже був при владі, була б одна реакція. Але Америку ще очолює Джо Байден, тому відповідь повинна надійти від нього та його адміністрації. Якщо її не буде, як пояснив 24 Каналу посол України в США у 2015 – 2019 роках Валерій Чалий, це буде ударом по Вашингтону.

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Яка мета удару по Дніпру

Вдаривши по Дніпру, Росія дала сигнал основним ядерним державам: Великій Британії, Франції та США. Путін зробив ще один свідомий крок до ескалації, він підвищує ставки. Якою б не була ракета – міжконтинентальною балістичною "Рубеж" чи середньої дальності "Орешник" – це комплекси стратегічного значення, які несуть ядерні боєголовки.

Головна проблема натепер – реагування на агресивні дії Росії. Всі країни, які висловились на підтримку України, не можуть або не готові осмислити цієї загрози. Вони не хочуть відповісти дзеркально. Глава Кремля, бачачи це, щоразу більше ескалуватиме.

Путін навмисно зробив це до інавгурації Трампа. Скористався перехідним періодом, аби зробити такий крок,

– сказав Валерій Чалий.

Коли приходить новий президент США, незалежно від прізвища, він сприймає такий "подарунок" як атаку на себе. Якби Трамп уже був при владі, була б одна реакція, але він розпочне виконувати свої обов'язки аж 20 січня.

Тому відповідь повинна надійти від чинного президента Джо Байдена та його адміністрації на чолі з Джейком Салліваном. Вона потрібна якраз самій Америці для захисту національних інтересів. Також від цього залежить, як Байден завершить свою каденцію. Якщо відповіді не буде, це стане ударом не лише по Україні, а й по США.

До слова, речник МЗС Георгій Тихий заявив, що міністерство ретельно задокументувало виступ Путіна, присвячений застосуванню ним проти України, за його ж власними словами, балістичної ракети середньої дальності "Орешник".