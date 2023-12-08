Росія знову вдарила по Харкову: є руйнування та постраждалі
Джерело:Олег Синєгубов
Росіяни продовжують атакувати мирні міста України. Вночі проти 8 грудня під прицілом ворога опинився Харків.
Окупанти близько 4 ранку завдали 6 ударів по Харкову. Влучання зафіксували в Холодногірському та Шевченківському районах.
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Попередньо, ворог застосував С-300
Внаслідок обстрілу кілька людей травмовано.
Одній людині надали медичну допомогу на місці. За попередніми даними, внаслідок обстрілу росіянами Харкова поранення отримала 36-річна жінка. Медичну допомогу їй надано на місці.
Ще один поранений – 25-річний чоловік з вибуховими травмами. Його госпіталізували до лікарні. Стан здоров'я задовільний.
Є пошкодження цивільної житлової інфраструктури. Зафіксовані влучання на дитячий майданчик, пошкоджено житлові будинки, заклад освіти, близько 20 автомобілів.
Росія криє Харківщину вогнем
- Російська армія вночі 5 грудня обстріляла Україну безпілотниками типу "Шахед". Внаслідок атаки були пошкодження у Харківській області. Там постраждали будинки й об'єкти цивільної інфраструктури. Водночас в області також були постраждалі. Окупанти вдарили по селищу Борова та по Чугуєву.
- Щонайменше 14 населених пунктів Харківщини були обстріляні росіянами 23 листопада. В одному з сіл пошкодили інфраструктурний об'єкт. Зокрема в самому Куп'янську внаслідок обстрілів росіянами пошкоджено покрівлю адміністративної будівлі та скління вікон п'ятиповерхівки. У селі Курилівка пошкоджено 5 приватних житлових будинків та 2 гаражі. Рятувальники виїздили на ці виклики, на щастя, травмованих та загиблих немає.
- Під час російського терористичного удару по селу Гроза на початку жовтня 2023 року загинули три покоління родини Валентини Козир. Жінка та її старший онук у цей час були в іншому місті, що врятувало їм життя. Серед 59 жителів села, які загинули внаслідок удару по кафе, були чоловік, син, дочка та восьмирічний онук Валентини Козир. Військовий, за яким влаштували поминки у той день, був племінником її чоловіка. Окрім Валентини та її старшого онука, вижити вдалося тільки її невістці.