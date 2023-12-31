На Харківщині пролунали вибухи: окупанти гатять по області з С-300

Російські військові цинічно обстрілюють Харківщину. Ворог вдарив по місту Чугуїв та району.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. Він додав, що ворог обстрілює Чугуївський район з балістичного озброєння, передає 24 Канал.

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Близько о 16:01 Повітряні сили повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння з території Бєлгородської області по Харківщині. Згодом в області пролунали потужні вибухи.

Синєгубов повідомив, що окупанти завдали близько чотирьох ударів. За попередньою інформацією, ворог застосував ракети С-300. Міська голова Чугуєва Галина Минаєва повідомила, що інформація про поранених або загиблих поки не надходила. Наразі екстрені служби шукають місця влучань російських ракет.

Окрім того, для Харківщини також існує загроза застосування "Шахедів". У Повітряних силах попередили, що дрони-камікадзе рухаються у напрямку Лозової у Харківській області.

Окупанти продовжують терор Харківщини