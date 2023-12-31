На Харківщині пролунали вибухи: окупанти гатять по області з С-300
Російські військові цинічно обстрілюють Харківщину. Ворог вдарив по місту Чугуїв та району.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. Він додав, що ворог обстрілює Чугуївський район з балістичного озброєння, передає 24 Канал.
Дивіться також "У нас досі 24 лютого": як військові на Куп'янському напрямку готуються до Нового року
Близько о 16:01 Повітряні сили повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння з території Бєлгородської області по Харківщині. Згодом в області пролунали потужні вибухи.
Синєгубов повідомив, що окупанти завдали близько чотирьох ударів. За попередньою інформацією, ворог застосував ракети С-300. Міська голова Чугуєва Галина Минаєва повідомила, що інформація про поранених або загиблих поки не надходила. Наразі екстрені служби шукають місця влучань російських ракет.
Окрім того, для Харківщини також існує загроза застосування "Шахедів". У Повітряних силах попередили, що дрони-камікадзе рухаються у напрямку Лозової у Харківській області.
Окупанти продовжують терор Харківщини
- Увечері 30 грудня російські військові завдали ракетних ударів по Харкову. Ворог масовано атакував центральну частину міста та Індустріальний район. Загалом під ударом опинилися готель, багатоквартирні житлові будинки, дитячий садок, адміністративні будівлі, магазини, ресторани, торгівельні павільйони.
- Під ударом зокрема опинився готель у центрі Харкова – Kharkiv Palace. Як уточнили у поліції, окупанти вдарили по ньому ракетою типу "Іскандер-М".
- У результаті обстрілу постраждало 28 осіб, з яких 13 – наразі перебувають у лікарні. На щастя, минулося без загиблих.
- Під час обстрілу постраждала команда журналістів німецького каналу ZDF. Вони зупинилися у готелі Kharkiv Palace, який прицільно атакував ворог. Вони не отримали поранень. Також постраждав журналіст з Великої Британії.