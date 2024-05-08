Росія атакувала три теплоелектростанції ДТЕК: серйозно пошкоджено обладнання

Під час масованого обстрілу 8 травня Росія атакувала три теплоелектростанції ДТЕК. Окупанти завдали обладнанню серйозних пошкоджень.

У ДТЕК повідомили, що наразі енергетики намагаються ліквідувати наслідки атаки.

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Росія атакувала три ТЕС ДТЕК

У компанії зазначили, що ніч на 8 травня була важкою для української енергетики.

Ще одна надзвичайно важка ніч для української енергетики. Ворог обстріляв три наші ТЕС. Серйозно пошкоджено обладнання. Енергетики в ці хвилини працюють над ліквідацією наслідків атаки,

– повідомили в ДТЕК.

У компанії додали, що це вже п'ятий масований обстріл її енергетичних об'єктів за останні півтора місяця.

Востаннє ворог атакував теплоелектростанції ДТЕК під час масованих атак 22 та 29 березня, 11 та 27 квітня.

Росія обстріляла енергетичні об'єкти в 6 регіонах

Зранку 8 травня Росія завдала масованого ракетного удару по Україні. Масштабну повітряну тривогу оголошували двічі.

Згідно з даними Міненерго, Росія обстріляла об'єкти генерації та передачі електроенергії в 6 регіонах: у Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській та Вінницькій областях.

На жаль, під час атаки також пошкоджена цивільна інфраструктура, зокрема, багатоповерхові будинки. У Генштабі заявили, що внаслідок атаки є поранені.

Наразі відомо про загоряння цивільної інфраструктури у Київській області. В регіоні повідомили про 2 постраждалих.

З початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДТЕК були обстріляні близько 180 разів. Внаслідок цих обстрілів на станціях було поранено 51 працівника, три енергетики загинули.