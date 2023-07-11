Зрозуміло і символічно, – ОК "Південь" про нічну атаку росіян дронами

Росія у ніч проти 11 липня атакувала Україну дронами-камікадзе. Наталія Гуменюк пояснила, що було цілком очевидно, що Росія атакувала портовий напрямок, споруди та термінали.

Керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк розповіла в ефірі телемарафону, що дії росіян абсолютно зрозумілі. Варто зазначити, що у ніч проти 11 липня окупанти поцілили на Одещині в адмінбудівлю припортового об'єкта, пише 24 Канал.

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Що відомо про атаку росіян

Це абсолютно зрозуміло і досить символічно як для ворога, з яким ми маємо справу. Шантажуючи припиненням зернової угоди, вони намагаються чинити й такий тиск, натякаючи на нездатність забезпечити безпекову складову, чого вимагає ця угода від Сил оборони України зокрема,

– заявила Гуменюк.

Керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня пояснила, що саме Україна має забезпечувати безпекову складову в портовому напрямку, портовій інфраструктурі та самих зернових коридорах.

"Та Сили оборони та Сили Протиповітряної оборони довели свою працездатність та влучність – 22 дрони знищено. Два влучання. Це усе-таки співвідношення досить невелике", – заявила Гуменюк.

Справді, уламки пошкодили деяку частину терміналів і сталось загоряння. Проте речниця пояснила, що пошкодження не таке критичне, пожежа швидко локалізована та ліквідована. На щастя, люди не постраждали.

Тому можемо говорити, що ця провокаційна атака ворогу не вдалася. Проте ми очікували саме такої потужної атаки з урахуванням того, що напередодні були доставлені вантажні борти за відповідним напрямком Тегеран – Москва. Ми розуміли, що цілком ймовірно якраз на портові об'єкти буде спрямована така атака,

– пояснила Гуменюк.

Росія атакувала Україну "Шахедами": коротко

У ніч проти 11 липня Росія запустила "Шахеди" з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ). Спочатку орієнтовно о 2:42 вибухи пролунали в Одесі. Попередньо, працювала ППО.

Орієнтовно о 3:11 вибухи почули в Черкаській області. Там також діяли наші сили протиповітряної оборони.

Приблизно о 4:43 вибухи лунали у Києві. У Київській міській військовій адміністрації повідомили, що на підступах до столиці України працює ППО. У КМВА запевнили, що наші військові знищили всі ворожі цілі на підступах до Києва.

Вранці Оперативне командування "Південь" повідомило, що наші військові збили 22 ворожих дрони. На жаль, два влучили в адмінбудівлю припортового об'єкта. Через падіння уламків збитих дронів сталося займання двох припортових терміналів, включно із зерновим. Критичних руйнувань немає, пожежі ліквідували, люди цілі.