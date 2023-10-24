Росія атакувала Запоріжжя ракетами: є влучання

Російські військові зранку 24 жовтня завдали ракетного удару по Запоріжжю. Унаслідок обстрілу з боку окупантів зафіксовано влучання.

Армія Росії атакувала Запоріжжя двома ракетами. Обстріл міста відбувся близько 11:27.

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Росіяни, ймовірно, атакували балістикою

За попередньою інформацією, росіяни атакували балістичними ракетами з південного напрямку.

Зазначимо, що об 11:53 у Повітряних Силах ЗСУ попередили про загрозу застосування балістичного озброєння у Харківській, Дніпропетровській, Донецькій та Запорізькій областях.

Очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко повідомив, що одна з ракет росіян влучила по території підприємства. Наразі уточнюється місце влучання другої ракети.

За інформацією Малашка, унаслідок ударів пошкоджено будівлі на території підприємства. Інформація щодо постраждалих не надходила.

Росія раніше вдарила по будинку в Запоріжжі: що відомо

Вночі 18 жовтня армія Росія завдала ракетного удару по центру Запоріжжя. Російські військові влучили у багатоповерховий будинок.

Окупанти завдали відразу 6 ракетних ударів з С-300. Унаслідок трагедії загинуло 5 людей. Рятувальники деблокували з-під завалів тіла 3 людей, які вважалися зниклими безвісти.

Під завалами будинку рятувальники знайшли молоде подружжя. Мовиться про 23-річного Данила Коваленка, а також його дружину 20-річну Діану Гайдукову. Пара одружилася минулої осені.

За даними Запорізької ОВА, постраждалі внаслідок атаки Росії по Запоріжжю люди перебувають у стані середньої та легкої тяжкості. Їхньому здоров'ю нічого не загрожує

Під час масованого обстрілу Запоріжжя також зазнав руйнувань Покровський кафедральний собор Запорізької єпархії. Там зламані віконні рами та пошкоджено фасад.

Обстрілюючи Запоріжжя, російські військові зруйнували легендарний стадіон "Торпедо", який свого часу був домівкою для футбольного клубу Металург.

Російські військові скоїли теракт біля Харкова

Пізно ввечері 21 жовтня Росія завдала ракетного удару з С-300 по великому терміналу "Нової пошти" у селищі Коротич Харківського району. Окупанти атакували з Бєлгородської області.

Унаслідок обстрілу загинуло шестеро чоловіків, які були працівниками "Нової пошти". Відомо, що поранення отримали 17 цивільних.

У Харківській ОВА повідомили, що семеро постраждалих перебувають у важкому стані. Крім того, 5 з цих людей наразі – в реанімації.