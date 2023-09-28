"Це дуже серйозно і є ризик": у МЗС Румунії визнали, що війна в Україні торкнулася і їх
У міністерстві закордонних справ Румунії визнали, що російсько-українська війна безпосередньо торкнулася і їхньої держави. Повномасштабне вторгнення є ризиком і для жителів Румунії.
Про це повідомила глава румунського зовнішньополітичного відомства Лумініца Одобеску під час конференції "Виграти війну. Виграти мир", інформує 24 Канал. До речі, раніше президент Румунії Клаус Йоганніс заявив, що "російські військові БпЛА не атакують Румунію".
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Румунія визнала, що війна в Україні торкнулася і їхньої країни
Так, Одобеску прокоментувала знайдені на території Румунії уламки російських дронів.
Це дуже серйозно, і це становить ризик для наших громадян,
– заявила міністерка.
Вона наголосила, що це порушення повітряного простору держави, і визнала, що ситуація з безпекою у регіоні погіршується, а те, що останнім часом робить Росія – обурливо.
Російські дрони падають у Румунії: що відомо
- Нагадаємо, що у регіонах Румунії, які розташовані на кордоні з Україною, декілька разів знаходили уламки безпілотників. Глава держави відреагував на ці інциденти.
- Президент Румунії Клаус Йоганніс заявив, що російські військові БпЛА не атакують Румунію, але створюють "реальну проблему". За його словами, "неприйнятно", щоб їхні уламки падали на території країни.
- Також загарбники вночі 26 вересня вкотре атакували Україну. Внаслідок цього обстрілу на кордоні між Україною та Румунією росіяни пошкодили пункт пропуску.
- Так, під час нічної атаки росіяни пошкодили поромну переправу "Орлівка" на кордоні з Румунією. Також там був автобус із дітьми.
- За словами засновника поромного комплексу Юрія Дімчогло, атака сталася близько 2 години ночі. Він розповів, що постраждала цивільна інфраструктура пункту пропуску та дуже багато вантажівок – приблизно 30. З них шість вигоріли повністю.