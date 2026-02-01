Журналістка Євгенія Вірлич розповіла 24 Каналу, що росіяни активно починають обстріл з РСЗВ рано вранці. Ворог продовжує з інтервалом приблизно годину – дві.

"У Херсоні глобально нічого не змінюється щодо обстрілів. Серед місцевих можна навіть почути дуже гіркі жарти про те, що "це на нас енергетичне перемир'я летить". Тобто нічого не змінилось з так званим "енергетичним перемир'ям", – підкреслила вона.

Що відбувається у Херсоні?

Євгенія Вірлич зазначила, що російські загарбники здійснюють дуже потужні обстріли. Вони призводять до того, що не ходить електротранспорт, зникає світло, вода.

Минулого тижня були невеликі колапси. Зникнення світла і води – це все-таки колапс. Назвати його невеличким доволі важко. Але на тлі того, що іноді трапляється в місті, це були невеликі колапси, коли зникала вода і світло в місті,

– сказала вона.

Росіяни били з FPV-дронів. Зокрема, був жахливий обстріл автобуса, який віз цивільних людей з одного мікрорайону в інший. Загинув водій – 48-річний чоловік. Також росіяни атакували Херсонський державний університет.

Якщо проаналізувати райони, в яких відбувалися атаки, то можна зробити висновок, що безпечних місць у Херсоні немає. Ворожі FPV-дрони долітають багато куди.

На щастя, близько 80% дронів наші військові збивають. Про це говорила обласна адміністрація. Це насправді дуже великий показник. Але за кількістю того, як росіяни шкодять Херсону з FPV-дронів, з артилерії, можна лише уявити, яку кількість вони спрямовують,

– підкреслила журналістка.

У Херсоні дуже відчутне похолодання. Хоч за температурою воно трошки тепліше, ніж у Києві, наприклад, але від того не стає легше. Тому що це прифронтове місто. Тому стало набагато важче.

Зараз через обстріли в Херсоні вже кілька днів не ходить електротранспорт. Весь інший транспорт працює. Але в тих умовах, в яких це відбувається – це просто жахливо. Достатньо згадати цей інцидент з автобусом 30 січня, коли росіяни просто обстріляли цивільних,

– додала Вірлич.

Ситуація у Херсоні: останні новини