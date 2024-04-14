Долітають за 30 секунд: Росія запускає ракети по Запоріжжю з відстані 60 кілометрів

Окупанти продовжують свої спроби завдати удару по цивільному населенню України. Так, російська армія обстрілює Запоріжжя з відстані близько до 60 кілометрів.

Через коротку відстань ракети долітають до міста за 30 – 40 секунд. Про це в інтерв'ю розповів очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Дивіться також ЗСУ скидають з дронів давньоримську зброю, щоб зупиняти російські вантажівки, – Forbes

Вкрай необхідні системи протиповітряної оборони

Російські загарбники продовжують чинити цинічні обстріли східних регіонів нашої держави. Голова Запорізької ОВА розповів деталі стосовно масштабів та принципу атак в області.

Обстрілюють з відстані до 60 кілометрів. Між "виходами" і "приходами" проходить не більше 30 – 40 секунд. Наразі немає обстрілів Запоріжжя з С-300. Але росіяни замінили їх "Шахедами", "Іскандерами", були "Калібри,

– розповів Федоров.

Водночас за словами Федорова, для захисту Запоріжжя від повітряних атак вже було багато чого зроблено і це вже позначається на ворожих дронах. Однак є потреба у додаткових засобах ППО.

"Саме тому багато ворожих дронів залишаються у посадках і полях. Та цього мало. Нам вкрай необхідні системи ППО. Потрібні засоби, щоб відігнати ворожу авіацію, яка скидає КАБи. Цими бомбами Росія просто випалює наші міста і села. Ворог вже говорить про тритонні КАБи – вони можуть знищувати за раз цілі вулиці чи квартали", – наголоси він.

Вибухи у Запоріжжі: останні новини