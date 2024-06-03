Загроза часткового блекауту можлива через зупинку деяких АЕС, – експерт з енергетики

Внаслідок російської агресії проти України, зокрема окупація Запорізької АЕС та постійні обстріли нашої енергетики, виник дефіцит електроенергії. В Укренерго повідомляли про необхідність проведення ремонтних робіт на кількох енергоблоках атомних електростанцій. Це може призвести до частішого вимкнення світла.

Експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук розповів 24 Каналу, що АЕС завжди були базовою генерацією, а зараз, в умовах війни, відіграють ключову роль. На його думку, росіяни обстрілюючи ТЕС та ГЕС, планували, що Україні доведеться застосовувати лише атомні електростанції, щоб забезпечувати світлом населення та бізнес, однак це зумовлювало б ризик аварійних поламок.

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"Те, що ми поки йдемо шляхом відключень – оптимальний варіант. Так, на жаль, має бути", – сказав він.

Енергоблоки на ремонті

На підконтрольній Україні території є 9 енергоблоків, які використовують для вироблення електроенергії. За словами Юрія Корольчука, коли весною 2 блоки були на ремонті, то для споживачів це було майже не відчутно, через відносно теплу пору.

Зараз на ремонті знову два енергоблоки. В цілому їх працює шість, бо один також ремонтують. Якщо трапиться так, що ще два блоки перейдуть в аварійний ремонт і залишиться чотири робочих блоки, то це означатиме частковий блекаут для всієї України,

– зазначив експерт Інституту енергетичних стратегій.

Він припустив, що Україну можуть очікувати періоди відключень, що, можливо, триватимуть понад добу. Корольчук зауважив, якби вдалось повернути роботу Запорізької АЕС в енергосистему України, то це вирішило б дуже багато проблем.

Вимкнення світла в Україні

"Енергоатом" попереджає про можливі нові відключення електроенергії через ремонтні роботи. В Україні можуть знову запровадити обмеження електропостачання, оскільки найближчими днями на ремонт виведуть чергові енергоблоки АЕС.

Диспетчерський центр Укренерго передбачає можливе повернення до планових відключень електроенергії. Його можуть запровадити через масовані ракетні та дронові удари ворога по українських електростанціях, які спричинили значний дефіцит в енергетиці України.

Укренерго знову вводить вимушені відключення електроенергії. Компанія пояснила, що через російські обстріли українська енергосистема стала дуже залежною від погодних умов. У 2022 році сонячні електростанції забезпечували близько 5% загального обсягу генерації в Україні, але зараз цей відсоток значно зріс через російські атаки.