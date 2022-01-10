Росія бере все більший контроль над Казахстаном, – Чалий

У Казахстані відбувається трансформація влади. Вже давно у країні феодально-кланова система тріщить по швах.

На фоні слабкого Казахстану відбулось те, що не відбулося в Україні. Про російські війська в ефірі авторської програми Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі розповів колишній посол України у США Валерій Чалий.

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Він нагадав, як експрезидент України Віктор Янукович також письмово запрошував російські війська, за що і отримав свій вирок держзради.

Росія хоче контролювати Казахстан

. Віктора Януковича засудили у січні 2019 року до 13 років позбавлення волі за державну зраду . Захисники президента-втікача кілька разів намагалися подавати апеляції , але їх не задовольняли.

За словами Чалого, Касим-Жомарт Токаєв пішов теж на такий крок. Однак в Україні наслідки такого рішення зупинили люди, а в Казахстані їх розстріляли, завели російські війська.

По факту, Росія бере все більший контроль над Казахстаном,

– наголосив Чалий.

Він зауважив, що якщо росіяни зайшли і швидко вийдуть з Казахстану – це підсилить враження про ОДКБ. Водночас поки це не буде предметом обговорення, адже:

по-перше, не розібралися, що буде далі;

по-друге, ситуація буде на слуху. Але Росія вважає цю тему завершеною, а США хочуть обговорювати пропорційне застосування сили.

"Чи стане це важелем у майбутньому – можливо. Але не сьогодні, бо там ще не завершені процеси", – зауважив експосол України у США.

ОДКБ у Казахстані: головне

Президент Казахстану закликав держав Договору про колективну безпеку, аби вони ввели свої війська для боротьби з "терористами".

Після цього Росія направила свої війська на територію держави, щоб допомогти придушити протести.

Володимир Путін заявив, що нібито "миротворчий контингент ОДКБ" пробуде в Казахстані ще невизначений час "стільки, скільки потрібно".

У Кремлі повідомили, що офіційно в Казахстані перебуває понад 2 тисячі так званих "миротворців".

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