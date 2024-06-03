Сплячі агенти: які диверсії готують спецслужби Лукашенка й Путіна в Європі

За останні кілька днів у Польщі відбулася серія пожеж у торговельних центрах. Члени уряду припускають, що за ними може стояти Кремль.

Однак росіяни не сильно приховують, що вони у Європі займаються диверсіями. Зокрема, Росія може вербувати диверсантів серед польських злочинців. Політтехнолог Борис Тизенгаузен назвав 24 Каналу ключову мету таких дій ворога.

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Навіщо Росії диверсії у Європі

Разом з лавиною тих, хто втік з Росії від мобілізації у Європу, Кремль доставив так званих "сплячих агентів". До того ж зараз Кремлю дуже легко завербувати людей і не тільки своїх громадян.

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До російських диверсій також долучається і Білорусь. Разом Москва й Мінськ виконують дві функції. Білоруські опозиційні канали пишуть, що завдання самопроголошеного президента Алєксандра Лукашенка лякати Європу різними диверсіями, а також повністю дискредитувати білоруську опозицію.

Зараз залучили криміналітет, ультраправих для підривів, підпалів й це, звісно, кидає тінь на решту білорусів, які виїхали, тікаючи від режиму Лукашенка. У них великий план, який складається з багатьох аспектів як вони дестабілізують ситуацію у Європі,

– мовив Тизенгаузен.

За його словами, ключова ціль таких дій – посилення переговорної позиції та призупинення допомоги Україні.

Сафарі на російських пропагандистів

Через витік внутрішніх документів стало відомо, що так званий російський "фонд підтримки та захисту прав співвітчизників, які проживають за кордоном" сприяє розповсюдженню пропаганди Кремля у 48 країнах Європи та всього світу.

Якщо взяти будь-який "русскій дом", яких повно в Європі. Вони нібито функціонують з метою популяризації російської культури, а насправді це вербувальне гніздо. Туди запрошують, а потім обробляють західних партнерів, бізнесменів,

– зазначив політтехнолог.

Актор Джордж Клуні разом з дружиною вирішили полювати на російських пропагандистів. У них дуже потужний юридичний фонд "За справедливість". Зараз вони вишукують пропагандистів у країнах, де вони працюють, й під законодавчі норми, зокрема заклики до геноциду, виправдання війни, хочуть притягнути їх до відповідальності.

"Фактично Клуні оголосив сафарі на російських пропагандистів по всій Європі", – додав Тизенгаузен.

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