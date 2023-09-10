Вперше за багато років: Росія почала будувати військові бази на кордоні з НАТО

Росія межує із Фінляндією, яка, попри численні погрози, нещодавно стала членом НАТО. Країна-агресорка почала облаштовувати на фінському кордоні військові бази для своєї техніки.

Росія поблизу фінського кордону збудувала великі ангари для обслуговування та зберігання техніки. Вона звела ці споруди на території гарнізону Алакуртті та військового складу в Петрозаводську.

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Росія неодноразово погрожувала Фінляндії

При цьому значну частину техніки із Петрозаводська перекидають на війну з Україною.

Росія роками не інвестувала у розвиток прикордонної воєнної інфраструктури. Саме цей будівельний проєкт – перша відчутна ознака того, що держава-агресорка знову почала це робити.



Росія зводить ангари біля фінського кордону / Фото Planet Labs PBC

Водночас Росія постійно погрожувала відповісти на членство Фінляндії та Швеції в НАТО.

Водночас ще у грудні минулого року міністр оборони Росії Сєргєй Шойгу заявив, що Росія планує посилити свої збройні сили поблизу фінського кордону.

Фінляндія – Росія: напруга у відносинах двох держав