Парламент Нідерландів визнав Росію державою-спонсором тероризму

У четвер, 24 листопада, парламент Нідерландів назвав дії Росії в Україні тероризмом, а Росію – державою-спонсором тероризму. Депутати підтримали політику уряду щодо підтримки України.

Більшість партій підтримали пропозицію депутата Тома ван дер Лі. Також вони підтримали політику уряду щодо максимально можливої ​​підтримки України в гуманітарній, дипломатичній та військовій сферах.

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Які партії підтримали резолюцію

Переважна більшість партій, зокрема: VVD (Народна партія за свободу і демократію), D66 (прогресивні демократи), PvdA (Трудова партія), CDA (Християнсько-демократична партія), підтримали пропозицію депутата Тома ван дер Лі з GroenLinks (Зелені ліві).

Варто зазначати, що переважна більшість партій підтримує політику уряду щодо максимально можливої ​​підтримки України в гуманітарній, дипломатичній та військовій сферах.

Нагадаємо, що Нідерланди передадуть Україні 100 мільйонів євро до новоствореного Міжнародного фонду. Гроші використовуватимуть для підтримки ЗСУ, повідомили у Міноборони Нідерландів.

За них профінансують купівлю військової техніки для потребукраїнської армії.

Світ поступово визнає Росію країною-терористкою

23 листопада Європарламент ухвалив резолюцію про визнання Росії спонсором тероризму й державою, яка використовує засоби тероризму. Документ під час голосування підтримала абсолютна більшість європарламентарів.

26 жовтня Сенат Польщі підтримав резолюцію. Польща рішуче засудила російську агресію і закликала всіх країн, які виступають за мир, демократію та права людини, визнати уряд Росії терористичним режимом.

У серпні Сейм Латвії визнав Росію державою-спонсором тероризму. 18 жовтня Естонія оголосила Росію державою-спонсоркою тероризму. За це рішення проголосували 88 депутатів естонського парламенту.

Крім того, 13 жовтня ПАРЄ визнала російський режим терористичним. Резолюцію ухвалили одностайно. Також Росія визнана як країна-спонсор тероризму у Литві.

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