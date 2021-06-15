Росія досі "конструктивний партнер": у "Слузі народу" порадили НАТО змінюватися

Ірина Верещук заявила, що Росія у документах НАТО досі є "конструктивним партнером". Нардепка від "Слуги народу" порадила Альянсу змінюватися.
Верещук в ефірі програми заявила, що НАТО повинно змінюватися і переглянути свою політику щодо Росії.
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Порада "слуги народу" Альянсу
Коментуючи поради, які Альянс дає Україні, нардепка зазначила, що і йому є над чим працювати.
НАТО теж має змінюватися. До сьогоднішнього дня роль і місце Росії в їхніх документах визначали як" конструктивний партнер ". З 2010 року і досі в концепції НАТО так і було записано,
– пояснила Верещук.
Слуга народу" додала, що змінюватися та вдосконалюватися потрібно всім.
Україну і НАТО: коротко про головне
- Україна є партнером НАТО, однак не членом. Держава отримала статус учасниці Програми розширених можливостей, а 29 травня 2021 року Україні надали оновлений пакет Цілей партнерства Альянсу.
- В Офісі Президента заявили, що наступний етап для вступу – надання Плану дій щодо членства. Київ сподівався, що питання надання ПДЧ розглянуть на саміті НАТО, однак згодом стало відомо, що Україну не запросили на саміт Альянсу.
- На саміті держави запевнили, що підтримують бажання України долучитися до Північноатлантичного Альянсу. У відповідь президент Володимир Зеленський закликав назвати конкретні дати.
- Водночас Джо Байден пояснив, від чого залежить вступ України в НАТО. За його словами, війна на Сході ніяк на це впливає, причина у корупції.