Росія досі "конструктивний партнер": у "Слузі народу" порадили НАТО змінюватися

Ірина Верещук заявила, що Росія у документах НАТО досі є "конструктивним партнером". Нардепка від "Слуги народу" порадила Альянсу змінюватися.

Верещук в ефірі програми заявила, що НАТО повинно змінюватися і переглянути свою політику щодо Росії.

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Порада "слуги народу" Альянсу

Коментуючи поради, які Альянс дає Україні, нардепка зазначила, що і йому є над чим працювати.

НАТО теж має змінюватися. До сьогоднішнього дня роль і місце Росії в їхніх документах визначали як" конструктивний партнер ". З 2010 року і досі в концепції НАТО так і було записано,

– пояснила Верещук.

Слуга народу" додала, що змінюватися та вдосконалюватися потрібно всім.

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