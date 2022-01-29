Росія досі не вирішила, чи нападати на Україну, – Резніков

Олексій Резніков прокоментував загрозу нового вторгнення Росії на територію України. За його словами, Путін ще не схвалив рішення стосовно нападу.

Міністр оборони висловив сподівання, що агресор все ж не наважиться на ескалацію. На його думку, Кремль намагається "зайняти позицію сили для переговорів зі США та Європою".

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Погрожуючи інтервенцією, вони також випробовують єдність союзників у Північноатлантичному альянсу та Європейському Союзі,

– сказав Олексій Резніков.

Водночас його дивує те, що деякі експерти в США говорять про загрозу бойових дій з жовтня 2021 року, не згадуючи, що війна почалася у 2014 році з окупації Криму та агресії на Донбасі.

"І що відтоді Росія продовжувала застосовувати арсенал гібридних методів із кібератаками та пропагандистськими операціями", – додав очільник українського Міністерства оборони.

Україна готова дати відсіч Росії

Валерій Залужний заявив, що війна змусила українську армію змінитися. Наші Збройні сили пройшли складний шлях свого розвитку і сьогодні є однією з провідних армій світу.

Міністр оборони України заявив, що ЗСУ, а особливо Сухопутні війська, перебувають на високому рівні підготовки. Олексій Резніков не вірить у те, що Росія може піти у наступ.

Секретар РНБО Олексій Данілов зазначив, що не варто панікувати через скупчення російських військ поблизу кордонів України. Він наголосив, що ЗСУ готові дати відсіч ворогові.

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Збройні сили України готові протистояти агресії Кремля та захищати нашу землю. До того ж міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність України та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.