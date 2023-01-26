Росія двічі вдарила з С-300 по об'єкту в Запорізькому районі: 3 загиблих, 7 поранених

Російські військові 26 січня двічі завдали терористичного удару по об'єкту критичної інфраструктури на Запоріжжі. Внаслідок обстрілів з С-300 загинуло троє людей, ще сім отримали поранення.

Українські правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом порушення законів і звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

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Що відомо про ракетний обстріл

За даними слідства, о 3:40 26 січня російські військові із ЗРК С-300 завдали ракетні удари по об'єкту критичної інфраструктури в Запорізькому районі.

Попередньо 3 людини загинуло, ще 7 поранено. Руйнувань зазнали технічне обладнання та споруди,

– зазначили в Офісі Генерального прокурора.

Після вибуху на території підприємства спалахнула пожежа. Вдруге окупанти вдарили по цьому ж об'єкту вже близько 10 години ранку. У момент обстрілу так проводилися слідчі дії та пошуково-рятувальної операції. Наразі дані щодо постраждалих уточнюються.

Наслідки російського удару в Запорізькому районі / Фото Запорізької обласної прокуратури

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