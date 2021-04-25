Росія формує список "недружніх країн", у ньому вже є США

Москва почала формувати список "недружніх країн", яким заборонять наймати громадян Росії для роботи в посольствах. Наразі до нього вже внесли Сполучені Штати.
Джерело:ТАСС
Про формування цього списку розповіла офіційна представниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова в ефірі російського телеканалу.
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Російський список "недружніх країн"
Як ви знаєте, напередодні був опублікований указ президента, який містить низку заходів, згідно з якими тепер ті держави, які оголошуються недружніми, не можуть набирати серед громадян Росії співробітників для своїх дипломатичних і консульських місій,
– заявила Захарова.
За її словами, тепер уряд має видати розпорядження, як дозволить реалізувати цей указ.
Захарова уточнила, що список так званих "недружніх країн" Росія ще формує. Однак у ньому точно будуть США. Решту країн у МЗС Росії повідомлять, коли розпорядження уряду опублікують і відповідний список з'явиться.
Дипломатичні скандали за участю Росії
- 15 квітня США заявили, що висилають 10 російських дипломатів. Їх запідозрили у співпраці зі спецслужбами Москви.
- Вашингтон підтримала Варшава, заявивши про видворення з території країни 3 російських представників.
- У відповідь Москва заборонила в'їзд 6 високопоставленим чиновникам США, а також порадила американському послу повертатися додому.
- Крім того, Росія вислала 5 польських дипломатів і заявила, що Варшава "підспівує США". Згодом Кремль видворив ще 5 працівників польського посольства.
- Російських дипломатів з різних причин вислали ще й такі країни: Чехія, Україна, Словаччина, а також країни Балтії.