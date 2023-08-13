Росія готує гуманітарну катастрофу, – у Зеленського про можливі атаки по енергоструктурі України

Росіяни продовжують завдавати ракетних ударів по Україні. У нашій державі готуються до того, що цілями ворога знову можуть стати об'єкти енергетичної інфраструктури.

На цьому наголосив глава Офісу Президента Андрій Єрмак під час зустрічі з представниками іноземних дипломатичних установ 12 серпня. У її рамках обговорювали реалізацію "Формули миру", запропонованої Володимиром Зеленським.

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Ворог готує гуманітарну катастрофу

За понад рік повномасштабного вторгнення росіяни довели, що готові приносити лише страх і смерті. А також здійснювати різного роду терористичні атаки. Чого лише вартий підрив Каховської ГЕС.

Так, глава ОП зазначив, що Росія прагне в Україні створити гуманітарну катастрофу. Для цього ворог може відновити ракетні удари по енергетичній інфраструктурі нашої держави.

Сьогодні ми торкнулися вкрай важливого пункту Формули – енергетичної безпеки. Росія системно використовує енергетику як зброю. Кремль почав тиснути на Європу шляхом збільшення цін на енергоносії в шість разів із початку війни в Україні, але Україна зробила все для того, щоб зламати залежність від російських енергоресурсів, зламала плани Росії,

– наголосив Єрмак.

Водночас він зазначив, що Росія продовжує атакувати українську енергоструктуру. У Кремлі планують створити гуманітарну катастрофу. Ворог хоче позбавити "мільйони українців доступу до базових ресурсів під час зими".

Звернув він увагу на нещодавню атаку по нафтобазі на Рівненщині. Таким чином глава ОП відзначив, що важливо підготувати українську енергетику до зими, а також захистити її від російських атак.

Не ракетами, а "Шахедами"