Сил, як під Авдіївкою: у ЗСУ розповіли, де Росія готує новий потужний наступ

На Сході тривають запеклі бої. Наші захисники намагаються стримати ворога, як під Авдіївкою, так і під Куп'янськом. Тим часом у ЗСУ попереджають про підготовку ворога до масштабного удару на ще одному напрямку.

Противник зібрав багато сил на Оріхівському напрямку. Про це повідомив спікер ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.

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Ворог планує новий наступ

За словами речника, на цій ділянці фронту наразі тиша перед бурею. Тимчасове затишшя, ймовірно, скоро обернеться на новий ворожий наступ.

Лиховій додає, що такі висновки можна зробити на підставі тої кількості сил, яку ворог стягнув і продовжує стягувати на Оріхівський напрямок (це територія Запорізької області). Тут особового складу приблизно стільки ж, як під Авдіївкою.

Військовий додав, що окупанти готуються до нових наступальних дій. А захисники – давати їм відсіч.

Крім того, він розповів, що основні штурмові атаки ворога наразі сконцентровані на двох напрямках – Авдіївському та Мар'їнському, де противник не полишає спроб захопити східні околиці села Новомихайлівка і зазнає значних втрат.

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Зверніть увагу! За останню добу на Запорізькому напрямку Сили оборони відбили 3 атаки противника східніше Малої Токмачки та Роботиного та зберегли стратегічні позиції на напрямку.

Зауважимо, що Оріхів розташований на північному заході від Малої Токмачки.

Що відбувається на фронті: