Росія готує "жест доброї волі" під приводом катаклізму в Росії: на що здатен Путін

У Росії поступово змирились із неминучістю поразки власних військ. Втім аби виправдати це перед суспільством, Кремль шукає різні приводи для "жесту доброї волі". Серед них і штучно створена техногенна катастрофа.

Для того, аби пояснити відступання власних військових з фронту, Росія готова піти на дуже цинічні кроки. Про це 24 Каналу розповів Андрій Піонтковський – російський публіцист та опозиційний політик.

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Приреченість російських військ

Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що Росія готує черговий "жест доброї волі". За його словами, у Кремлі вже шукають сценарії виправдання для народу після успіху української армії. Він додав, що цілком можливий "жест доброї волі" і під виглядом якогось катаклізму.

Рівень злочинності Росії дозволить вчинити щось подібне – відвернути увагу від поразки якоюсь техногенною катастрофою на одній із російських атомних станцій. Начебто потрібно буде рятувати цю атомну станцію, а тому в якості "жесту доброї волі" пропонують припинення вогню,

– зазначив Андрій Піонтковський.

Останнім часом в Росії поширена не просто невпевненість в успіху, а впевненість в приреченості російських військ. Зокрема, 2 травня пропагандист Алєксандр Сладков заявив, що все дуже погано і для того, щоб не програти ЗСУ необхідно провести загальну мобілізацію.

Погану ситуацію всередині російських військ та військового керівництва щоденно підтверджує і Євгєній Пригожин. Днями він заявив, що міноборони не надають вагнерівцям боєприпаси, а тому вони можуть відійти з Бахмута.

"Вони не сумніваються у своєму провалі. Сценарій відволікання якоюсь катастрофою в Росії – це, звісно, цинічний маневр, але вони готові на нього піти", – наголосив політик.

Ба більше, росіяни можуть перекрутити усе так, наче вони "героїчно" відступають з фронту, щоб ліквідувати наслідки жахливої катастрофи та ледь не врятувати людство.

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