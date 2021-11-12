Росія готує прорив Калінінграда, – експосол про міграційну кризу

У напливі мігрантів на кордоні Білорусі може бути пряма участь Кремля. Мовиться про перекидання російського десанту на 30 кілометрів від зони кордону Білорусі й Польщі.

Про це в ефірі 24 каналу розповів експосол України у США Валерій Чалий. За його словами, це найменша відстань зони до російського міста Калінінград.

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"Відпрацьовують компоненти можливої операції прориву Калініграда. Росія казатиме, що Союзна держава обороняється проти агресивних дій Литви чи Польщі", – наголосив Чалий.

Чалий: Є комплексна стратегія

На погляд експосла, останнім часом помітне підвищення ставок із боку Кремля. Зокрема, мовиться про заохочення чи примушення Заходу до того, що хоче Москва.

Це стосується енергетичних питань, там де перекривається газ. Також стосується й інструменту з використання проблем мігрантів і навіть військових компонентів,

– додав він.

За спостереженням Чалого, є ціла серія спланованих дій. Комплексна стратегія, яка має на меті зробити Росію рівною перемовницею щодо долі Європи й світу.

Таке завдання ставлять силовими чинниками. Змушують країни Європи й США силовим тиском та шантажем сприймати як аргумент. Це основна ціль, а додаткова – поділ і владарювання. Є спроба розділити Європу. Те саме робитимуть іншими лініями, які також проглядаються. Валерій Чалий Експосол України у США

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