Росія готує провокації на окупованих територіях: Гуменюк попередила про загрозу в найближчі дні

Росія під час проведення так званих виборів на окупованих території вдасться до провокацій. В ОК "Південь" пояснили, які загрози можуть чекати на населення.

Начальниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталя Гуменюк розповіла 24 Каналу, що є методи того, як можна не з'явитись на виборчій дільниці. Про загрозу терактів у Донецьку й інших окупованих містах попередив й "Атеш".

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Провокації від ворога

Гуменюк зазначила, що ОК "Південь" попереджало заздалегідь про підготовку ворогом провокацій. Уже 15 березня росіяни застосували їх неодноразово й не на одній виборчій ділянці. Протягом наступних так званих виборчих днів, 16 – 17 березня, так само прогнозується повторення подібних процесів.

Отже, саме через це, за сприяння руху спротиву та партизанського руху типу "Атеш", ми розповсюджували інформацію для місцевих мешканців з тимчасово окупованих територій, як можна уникнути голосування, як не наразити себе на небезпеку, з'явившись на такій виборчій ділянці,

– зауважила начальниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня України.

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За її словами, треба розуміти, якщо участь у цих так званих виборах необхідна для збереження життя, тільки це може бути виправданням долучення до цього процесу. Насправді для мешканців тимчасово окупованих територій були організовані превентивні роз'яснення.

"Вони стосувались того, що і як треба зробити, щоб уникнути участі в цьому фарсі", – наголосила Гуменюк.

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