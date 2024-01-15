Війна докорінно змінилась: Данілов сказав, чи реальним є сценарій нападу Росії на країни НАТО

Росія не зупиниться в Україні та може напасти на країни НАТО. У виданні Bild, посилаючись на секретний документ, прогнозують такий розвиток подій, наголошуючи, що акт агресії Москви може розпочатися вже у лютому 2024 року.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов сказав 24 Каналу, що в документи йдеться про можливий напад на країни НАТО з території Білорусі. Це означає, що деяким країнам варто не спостерігати за сьогоднішніми подіями, а допомагати Україні долати ворога.

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Питання подальшої підтримки України досі не розв'язане

Він підкреслив, якщо партнери України будуть посідати максимально активну позицію щодо допомоги нашій державі сучасною зброєю ураження, ми готові боротися з Росією й далі.

Проте якщо деякі країни й надалі будуть спостерігати за тим, що відбувається, тоді у світі може статися будь-що. Проте я не вірю в такий розвиток подій. Ми точно здобудемо перемогу над агресором. Буде важко, складно, але ми вийдемо переможцями в цієї війни,

– впевнений Данілов.

Водночас зараз залишається нерозв'язаним питання подальшої підтримки України, зокрема з боку США. Можна припустити, що пролонгація цього питання може бути пов'язана з тим, що НАТО дійсно готується до війни із Росією.

Війна докорінно змінилася. Війна 2022 року та 2023-го зовсім інша, ніж та, що буде у 2024 році. Це зовсім інше технологічні завдання. Країнам, у яких сьогодні на складах зберігається те чи інше озброєння, важливо мати на увазі, що в сучасних умовах воно дуже швидко може перетворитися на металобрухт,

– пояснив секретар РНБО.

Стаття в Bild прокоментували в НАТО. Директор Центру передового досвіду НАТО зі стратегічних комунікацій Яніс Сартс наголосив, що журналісти опублікували можливий сценарій розвитку подій . За його словами, якщо раніше сценарії були цілком вигадані і в них фігурували неіснуючі країни, то зараз доречніше прогнозувати події, використовуючи "існуючі країни і географічні регіони".

Однак, за словами Данілова, якщо вони якомога скорше передадуть зброю, яка є в них наявності, нашій країні, то вона буде використана за призначенням.

"Війна в Україні все змінила. На території нашої країни, на жаль, як на полігоні, ми чітко усвідомлюємо, яка буде війна майбутнього. Ми можемо дати не тільки поради, а поділитися практичними речами щодо того, щоб наступні війни не розпочинали країни-терористи. А країни демократичного світу були озброєні сучасними засобами. Така експертиза у нас на сьогодні точно є", – підкреслив Олексій Данілов.

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