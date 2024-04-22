Не стратегія і не "цікава ідея": Зеленський пояснив, для чого Путіну війна проти країн Балтії

Володимир Зеленський висловив занепокоєння щодо можливої агресії Росії проти Балтійських країн. За його словами, це може статися у разі української поразки.

У тлі новин про постійні атаки російської армії президент Зеленський в інтерв'ю для міжнародного телеканалу зробив важливу заяву. Він переконаний, що у разі невдачі України у протистоянні з Росією, країни Балтії можуть стати наступною мішенню для агресії Кремля.

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Для чого Путіну поширення війни

Глава держави наголосив, що амбіції Путіна не обмежуються лише Україною. Він зазначив, що російський лідер прагне відновити впливи колишнього Радянського Союзу, і це може призвести до ескалації в Європі.

Якщо Україна не вистоїть, то Путін точно вдереться в балтійські держави. Не тому, що є якась "цікава ідея" або стратегія, а тому, що Путін хоче повернути вплив Радянського Союзу,

– констатував Зеленський.

Президент України також звернув увагу на те, що членство в НАТО не є стримуючим фактором для Росії, оскільки Путін не боїться Альянсу. Зеленський вважає, що після Балтії потенційною метою агресії можуть стати Польща та частина Німеччини, що ставить під сумнів безпеку всієї Європи.

Висловлюючи свої побоювання, Зеленський закликав міжнародну спільноту до більшої уваги та реакції на дії Росії, а також підтримки України. Він акцентував, що нашій державі потрібні далекобійні ракети, артилерійські системи та ППО для перехоплення ініціативи на фронті.

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У цьому ж інтерв'ю для NBC News український президент згадав про дані розвідки, яка наголошує, що вже на початок літа російська армія готує великий наступ. За словами Зеленського, перед цим загарбники планують захопити важливе місто в Донецькій області. Власне, Часів Яр.

Водночас глава нашої держави запевняє, що українські військові готуються відповідати на майбутні наступальні дії окупантів, а також чекають на зброю від союзників. Палата представників США 20 квітня ухвалила пакет військової допомоги на 60 мільярдів доларів.

Аналітики переконані, що американська зброя допоможе Силам оборони стримати наступ загарбників. Вони називають поворотним рішення нижньої палати Конгресу, але разом з тим наголошують: цього замало – потрібно робити більше, а підтримка України з боку Заходу має бути системною.