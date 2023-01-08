Росія хоче мобілізувати ще пів мільйона окупантів: у ГУР розповіли, коли їх кинуть у наступ

Росії катастрофічно бракує "гарматного м'яса". Країна-терористка збирається мобілізувати ще пів мільйона окупантів. Їх планують кинути у наступ вже навесні та влітку 2023 року.

Деталі розповів Вадим Скібіцький – представник Головного управління розвідки Міністерства оборони. Щоб підготувати військові формування країні-терористці знадобляться 2 місяці.

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Скібіцький зауважив, що багато чого залежатиме від продовження поставок в Україну західних боєприпасів, а також – зброї. Вона необхідна, щоб оснастити нові резервні підрозділи.

Якщо Росія цього разу програє, тоді Путін зазнає краху,

– додав Скібіцький.

Росія готується до масштабної мобілізації