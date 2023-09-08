Росії конче потрібна зброя: хто може завадити її постачанню з КНДР
Російські окупанти зазнають шалених втрат не лише в особовому складі, а й у техніці. Саме тому ворог прагне поповнити свої запаси і попросити допомоги в Північної Кореї.
Американський політолог Раміз Юнус сказав 24 Каналу, що цьому можуть завадити США та Китай, якщо їм вдасться домовитись.
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"Це залежить від США та Китаю. Якщо вони не захочуть цього, вони можуть це загальмувати", – зазначив Юнус.
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Так, КНДР перебуває під повним патронажем Китаю і водночас боїться посилення санкційного тиску з боку Заходу. Тому Пхеньян не робитиме того, що йому не дозволять.
Навіть якщо Північна Корея наважиться передати Росії зброю, країні-агресорці це не допоможе. США із союзниками у відповідь лише посилять підтримку України.
Росія потрапила під роздачу
Світові лідери США і Китай мають досить складні відносини, тому намагаються не допустити посилення одне одного. Для цього обидві країни намагаються використати Росію.
Китай зацікавлений у тому, щоб Росія не впала і в ній збереглась політична влада. Він хотів би, щоб Росія слабнула – але не під диктовку США, а під його диктовку,
– пояснив Юнус.
США, зі свого боку, хочуть зберегти Росію, щоб стримувати Китай.
Росія хоче зброю від КНДР: останні новини
- У The New York Times повідомили, що у вересні лідер Північної Кореї Кім Чен Ин може прибути до Владіміра Путіна в Росію. Імовірно, диктатори обговорюватимуть посилення військової співпраці, зокрема передання зброї Кремлю.
- Віцепрезидентка США Камала Гарріс заявила, що обмін військовою допомогою між Росією та КНДР стане "величезною помилкою". Обидві країни опиняться в ізоляції.
- Як відомо, 25 липня до КНДР їздив міністр оборони Росії Сєргєй Шойгу. Він зустрівся з Кім Чен Ином, який показав йому ракети з ядерним зарядом.